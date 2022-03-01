روسيا تواصل هجومها على كييف.. إليك أبرز أحداث حرب أوكرانيا (تسلسل زمني)

يستمر الهجوم الروسي على العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة خاركيف، منذ نحو أسبوع، عندما شنت موسكو حربها على جارتها.

فقد أطلقت روسيا فجر يوم 24 فبراير/ شباط، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

ودخلت العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا الثلاثاء يومها السادس، وتشير أحدث التقارير إلى أن القوات الروسية تتجه صوب العاصمة كييف.

وقوبل التدخل الروسي بغضب من المجتمع الدولي، مع قيام الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان والولايات المتحدة بتنفيذ مجموعة من العقوبات الاقتصادية على روسيا.

وحتى الإثنين، قُتل ما لا يقل عن 102 مدني في أوكرانيا، وفر أكثر من 500 ألف آخرين من البلاد، وفقًا لمسؤولي الأمم المتحدة.

تسلسل زمني

1 مارس/ آذار: الهجمات مستمرة على كييف وخاركيف

يستمر الهجوم الروسي على العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة خاركيف، منذ ما يقرب من أسبوع، عندما شنت موسكو حربها على جارتها.

وفشلت القوات الروسية في السيطرة على المدن الأوكرانية الكبرى بعد أن واجهت مقاومة شرسة.

وأشار القصف المميت للمناطق المدنية في خاركيف إلى أن القادة الروس المحبطين قد يلجؤون إلى تكتيكات أكثر تدميرًا لتحقيق أهداف غزوهم.

28 فبراير/ شباط: اتهامات حقوقية

اتهمت منظمات حقوق الإنسان، أمس الإثنين، روسيا باستخدام القنابل العنقودية والفراغية، ولقي ذلك استنكارا واسعا.

27 فبراير: الروس يندفعون إلى خاركيف

شوهد جنود روس وعربات مدرعة روسية في أجزاء مختلفة من خاركيف ثانية كبريات المدن في أوكرانيا وهزت الانفجارات منشآت النفط والغاز.

دبابة مدمرة على جانب الطريق في خاركيف (رويترز)

26 فبراير: طرد من نظام سويفت

منعت الولايات المتحدة وحلفاؤها وصول بعض البنوك الروسية إلى نظام سويفت الدولي للدفع، وهي خطوة كبيرة بدت غير مطروحة بالنسبة للعديد من الدول الأوربية قبل أيام فقط.

ألمانيا ترسل أسلحة دفاعية

وقال المستشار أولاف شولتز إن برلين ستزود أوكرانيا بألف سلاح مضاد للدبابات و500 صاروخ أرض-جو من طراز ستينغر، مما يغيّر سياسة ألمانية طويلة الأمد كانت تمتنع من تصدير الأسلحة إلى مناطق الحرب.

كييف لا تزال في أيدي الأوكرانيين

قصفت القوات الروسية المدن الأوكرانية بالمدفعية وصواريخ كروز، السبت لليوم الثالث على التوالي، لكن الرئيس فولوديمير زيلينسكي قال إن العاصمة كييف لا تزال في أيدي أوكرانيا.

25 فبراير: الناتو ينشر المزيد من القوات

قال زعماء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الجمعة، إنهم ينشرون المزيد من القوات في شرق أوربا بعد أن غزت روسيا أوكرانيا، قائلين إن موسكو كذبت بشأن نواياها.

يستمر الهجوم

قصفت الصواريخ العاصمة الأوكرانية في الوقت الذي ضغطت فيه القوات الروسية على تقدمها وناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المجتمع الدولي لبذل المزيد، قائلًا إن العقوبات التي تم الإعلان عنها “ليست كافية”.

24 فبراير: روسيا تدخل أوكرانيا

سمح بوتين بإجراء “عمليات عسكرية خاصة” في شرق أوكرانيا وطلب من القوات الأوكرانية إلقاء أسلحتها في خطاب تلفزيوني، وفي الوقت نفسه بدأت القوات الروسية هجمات صاروخية ومدفعية على القوات الأوكرانية والقواعد الجوية وضربت مناطق في المدن الكبرى.

23 فبراير: حالة طوارئ

وافق البرلمان الأوكراني على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لتضاف إلى منطقتين شرقيتين كانتا في تلك الحالة منذ عام 2014.

الانفصاليون يطلبون المساعدة

طلب القادة الانفصاليون المدعومون من روسيا المساعدة على صد “عدوان” الجيش الأوكراني. واعتبر الأبيض أن ذلك الطالب “كاذب”، وأنها أزمة مزيفة صنعتها روسيا لتبرير تدخل أكبر.

22 فبراير: الموجة الأولى من العقوبات

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الدفعة الأولى من عقوبات روسيا واستهدفت، من بين أمور أخرى، البنوك الروسية والديون السيادية.

هلع بين المغتربين في أوكرانيا بالتزامن مع الحرب الروسية على كييف (غيتي)

عقوبات الاتحاد الأوربي

ووافق الاتحاد الأوربي على معاقبة 27 روسيًّا وكيانًا، بالإضافة إلى البنوك وقطاع الدفاع، وتقييد وصول روسيا إلى أسواق رأس المال الأوربية.

ألمانيا تجمد مشروع غاز نورد ستريم 2

أوقفت ألمانيا مشروع خط أنابيب الغاز (نورد ستريم 2) بحر البلطيق، المصمم لمضاعفة تدفق الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا.

21 فبراير: بوتين يرسل قوات إلى أوكرانيا

أمر بوتين بإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد الاعتراف بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا على أنهما مستقلتان.

روسيا تعترف بالمناطق الانفصالية

أظهر التلفزيون الرسمي الروسي بوتين إلى جانب زعماء انفصاليين تدعمهم روسيا، يوقع مرسومًا يعترف باستقلال المنطقتين الأوكرانيتين الانفصاليتين: جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، وجمهورية لوغانسك الشعبية.

14 فبراير: أوكرانيا تستمر في تحقيق هدف الناتو

قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن بلاده ستواصل السعي للحصول على عضوية في حلف شمال الأطلسي العسكري (الناتو) على الرغم من الضغوط للتخلي عن هذا التطلع لتجنب الحرب مع روسيا.

10 فبراير: روسيا تجري مناورات في بيلاروسيا

أجرت روسيا تدريبات عسكرية في بيلاروسيا والبحر الأسود بعد حشد قواتها بالقرب من أوكرانيا.

3 فبراير: موسكو توقف البث

وأغلقت روسيا عمليات الإذاعة الألمانية دويتشه فيله في موسكو وجردت موظفيها من اعتمادهم في خطوة انتقامية بعد أن حظرت برلين إذاعتين روسيتين.

يناير/ كانون الثاني: أوكرانيا تحصل على الأسلحة

حصلت أوكرانيا على أسلحة من الولايات المتحدة ودول البلطيق وآخرين، وكثفت الدول الغربية شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا لكنها قالت إنها بحاجة إلى المزيد من أجل مقاومة الجيش الروسي الأكبر والأفضل تجهيزًا.

ديسمبر/ كانون الأول 2021: روسيا تحشد قواتها بالقرب من أوكرانيا

حشدت روسيا قواتها بالقرب من أوكرانيا، وأظهرت صور الأقمار الصناعية أن روسيا تكثف قواتها في شبه جزيرة القرم التي تم ضمها في 2014، وفي مواقع بالقرب من الحدود الأوكرانية.