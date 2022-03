رغم تحذيرات روسيا.. الحرب على أوكرانيا تقرّب فنلندا والسويد من الناتو

دفع الغزو الروسي لأوكرانيا خلال أيام قليلة بالسويد وفنلندا للانتقال من سياسة عدم الانحياز إلى حقبة جديدة مع إرسال شحنات “غير مسبوقة” من الأسلحة وانتشار تأييد قوي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في صفوف الرأي العام.

واستبعدت ستوكهولم وهلسنكي حتى الآن فرضية طلب الانضمام بصورة عاجلة إلى الناتو، لكنْ لم تكن الدولتان يومًا قريبتين كما هما الآن من اتخاذ هذه الخطوة، وفق محللين.

وقال زيبولون كارلاندر المحلل من (منظمة المجتمع والدفاع) “كل شيء ممكن في الوقت الحالي، وثمة إشارة من دول حلف شمال الأطلسي بأن دراسة انضمام السويد وفنلندا يمكن أن تحصل سريعًا، لذا أعتقد أن ذلك رهن بقرار سياسي من ستوكهولم وهلسنكي”.

Sweden proposes several new EU measures in light of the ongoing Russian invasion, targeting Russian leadership and oligarchs, and strengthening support to 🇺🇦 #Ukraine. The sale of "golden passports" in EU must stop now.

— Ann Linde (@AnnLinde) March 1, 2022