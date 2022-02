فرنسا تبدّل أبرز هيئة لتمثيل المسلمين بنموذج جديد يتناغم مع ميثاقها.. كيف ذلك؟

عبّر كمال قبطان رئيس مسجد مدينة ليون في حوار مع قناة (فرانس 3)، عن أسفه لحلّ مجلس الديانة الإسلامية (أبرز هيئة لتمثيل المسلمين في فرنسا)، قائلًا “إنه فشل لنا جميعًا”، مضيفًا “لقد شاركت بنفسي في إنشائه منذ 20 عامًا”.

وكان هدف المجلس الذي أنشأه الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي عام 2003، هو تحديد محاور رسمي باسم المسلمين مع الدولة، كما هو الحال بالنسبة للأديان الأخرى.

وأفاد قبطان أنه كان من أهداف المجلس إقامةُ حوار و”تعزيز تمثيل الإسلام في فرنسا”، موضحًا أن موقف السلطة في البلاد يقوم على أنه “لكي يتم الاعتراف بك، يجب أن يتم تمثيلك”.

وعاش المجلس خلال الأشهر القليلة الماضية أزمة عميقة، وشهدت الاتحادات الوطنية الثمانية أو ممثلو التيارات الإسلامية التي يتكون منها انقسامًا بسبب الاختلاف حول بنود “ميثاق مبادئ الإسلام الفرنسي” الذي وضعته الحكومة.

وتدخّل وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين في ديسمبر/كانون الأول الماضي لإعلان حل المجلس، في حين نددت الحكومة بما سمته “تدخل الدول الإسلامية الكبرى في تمثيل الإسلام في فرنسا”.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن المجلس الفرنسي للدين الإسلامي اعتماد ما سماه “ميثاق مبادئ الإسلام فرنسا”، وقدُمّ الميثاق إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون بعد أن وقّعت عليه خمسة اتحادات إسلامية، في حين رفضت التوقيع ثلاث هيئات أخرى.

وعن ذلك قال قبطان في تصريحه “لقد بنينا هيكلًا رغبة في تمثيل المسلمين، لكنه اليوم يتخذ قرارات مهمة دون أي تشاور، دون وجود حوار حقيقي مع القاعدة”.

سيحل منتدى الإسلام في فرنسا (فوريف)، الذي يعقد اجتماعه اليوم السبت 5 فبراير/شباط في باريس، محل مجلس الديانة الإسلامية رسميًّا، وسيتكون من جهات فاعلة في المجال تختارها الدولة، من خلال قوائم من المحافظات، تتبع “ميثاق مبادئ الإسلام في فرنسا”.

ومن المقرر أن يجتمع المنتدى سنويًّا بالتوازي مع “القواعد الإقليمية”. وبالنسبة للدولة فإن الأمر يتعلق “بعدم إنشاء محاور واحد” والمضي قدمًا مع الجهات الفاعلة التي “تلتزم بأن تكون بناءة”، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وشكك عدد من المراقبين، وفق (فرانس 3)، في ما أطلقوا عليه “الثورة التي تنشدها السلطة التنفيذية” في شرعيتها وفائدتها.

Despite reservations, France is set to launch its Forum of the Islam of France (#FORIF) in a move that will dissolve the long-standing #CFCM, which has been under scrutiny since French President Emmanuel Macron unveiled the “#FrenchIslam” initiativehttps://t.co/uIrUPhWfSn

— MuslimMirror.com (@MuslimMirror) February 5, 2022