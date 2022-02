مقتل زعيم تنظيم الدولة في سوريا.. لماذا اختبأ في إدلب؟ وكيف قُتل؟ وماذا عن خطوات التنظيم المقبلة؟

غداة مقتل زعيم تنظيم الدولة أبو إبراهيم الهاشمي القرشي خلال عملية معقّدة نفّذتها القوات الخاصة الأمريكية في شمال غرب سوريا، طرحت تساؤلات عدّة حول تفاصيل ما جرى ومستقبل التنظيم.

فيما يلي المعلومات المتوفّرة عن ظروف هذه العملية ونتائجها.

قُتل القرشي في بلدة أطمة في منطقة إدلب خلال عملية معقّدة في الساعات الأولى، أمس الخميس، إثر إنزال نفّذته وحدة كوماندوس أمريكية من طائرات مروحية.

وقال مسؤولون أمريكيون إنه تمّ رصد الموقع خلال العام الماضي، وأوضح مالك المبنى أنّه كان قد أجّر منزله المؤلّف من طابقين مع قبو قبل 11 شهراً.

وجاء مقتل القرشي بعد أيام من إعلان قوات سوريا الديمقراطية، التي يشكّل الأكراد عمودها الفقري، إعادة سيطرتها على سجن في مدينة الحسكة (شمال شرق)، هاجمه التنظيم المسلح بشكل منسّق عبر مقاتلين من الخارج وسجناء من الداخل.

والهجوم الذي تبعته اشتباكات عُدّ “الأكبر والأعنف” منذ إعلان القضاء على التنظيم في سوريا قبل ثلاث سنوات.

لم يتّضح ما إذا كان هناك رابط بين العمليتين، وما إذا كانت الطرق والاتصالات التي خاضها سجناء بعد فرارهم خلال الهجوم قادت إلى معلومات استخبارية جديدة.

وقال الباحث في معهد نيولاينز نيكولاس هيراس إن “توقيت العملية يوحي بوجود معلومات استخباراتية ربطت بين القرشي والهجوم على السجن”.

وأضاف لوكالة فرانس برس “ليس مفاجئاً أن تكون الولايات المتحدة قد مارست ضغوطاً على تركيا للإفصاح عن معلومات ضرورية لتنفيذ” العملية.

وتحظى أنقرة بنفوذ واسع في محافظة إدلب السورية الحدودية معها، إذ تسيطر هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) مع فصائل أخرى أقل نفوذاً على نحو نصف مساحة هذه المنطقة.

وأوضح آرون لوند الخبير في مؤسسة سنتشوري للأبحاث أنّه “إذا كان القرشي يخطّط لتسجيل بيان حول الهجمات الأخيرة (على السجن)، فلربّما خلق ذلك فرصة للولايات المتحدة وشركائها المحليين من أجل تعقّبه”، موضحاً في الوقت ذاته أن كل هذا ربما يكون “مجرّد تكهنات”.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الخميس، أنّ القوات الأمنية العراقية أسهمت في “جمع وتحليل المعلومات” التي قادت إلى القرشي.

بحسب البيت الأبيض ومسؤولين في البنتاغون، قُتل القرشي جراء تفجيره قنبلة للحؤول دون اعتقاله.

وقال الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم) إن زعيم التنظيم “قتل نفسه مع عائلته من دون قتال، في وقت كنّا نحاول فيه دعوته إلى تسليم نفسه ومنحناه فرصة للنجاة”.

وتظهر معاينة الأضرار التي لحقت بالمبنى دخانا أسود يغطي السقف الذي انهار جزء منه، ما يوحي بوقوع تفجير واحد على الأقل داخل المنزل.

وقال مدنيون يقطنون في جوار المنزل إنّهم سمعوا دوياً وطلقات رشاشة، فيما تبقى البيانات والتصريحات الرسمية عن الإدارة الأمريكية الرواية الوحيدة لما جرى داخل المنزل.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إنّه تم اجراء تحليل رقمي لبصمات القرشي في المكان، من دون أن يتّضح ما إذا كانت القوات الأمريكية قد أخذت جثته معها.

