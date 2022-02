تقرير أممي يدق ناقوس الخطر: هذا ما يفعله “تزايد الجوع” بنصف عائلات اليمن

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الأحد، إن ارتفاع الأسعار دفع اليمنيين إلى الفقر المدقع وتزايد الجوع، والنتيجة أن نصف العائلات تستهلك أقل مما تحتاج.

وأوضح البرنامج في حسابه على تويتر “أدى انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى دفع كثيرين في اليمن إلى الفقر المدقع”.

وأضاف “نتيجة لذلك، يتزايد الجوع، مما يجعل كثيرين يعتمدون على المساعدات الغذائية، يجب أن يستمر هذا الدعم شريان الحياة”.

وقال البرنامج في تقرير “يتزايد الجوع باليمن بسبب المزيج السام للصراع والتدهور الاقتصادي، ونتيجة لذلك، فإن نصف العائلات اليمنية تستهلك الآن أقل مما هو مطلوب”.

وأضاف “في عام 2021، أصيب أكثر من 2.25 مليون طفل وأكثر من مليون امرأة حامل ومرضع بسوء التغذية الحاد”.

