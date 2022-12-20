مصر.. رد رسمي على أحاديث “مخطط بيع قناة السويس”

قالت الحكومة المصرية، الثلاثاء، إنه “لا تفريط في قناة السويس” مشددة على أن مقترح إنشاء صندوق هيئة القناة الذي يناقشه أعضاء مجلس النواب يهدف إلى التنمية وليس “بابا خلفيا” لبيعها.

جاء ذلك في كلمة لرئيس مجلس النواب وبيان للحكومة نقلا عن هيئة قناة السويس، وهي من أهم القنوات في العالم وأقصر طرق الشحن بين أوربا وآسيا ومن المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.

والاثنين، وافق مجلس النواب مبدئيا على مشروع قانون بشأن هيئة قناة السويس يسمح لها بتأسيس صندوق تنموي يتيح لها شراء أو بيع أو تأجير أو الانتفاع بالأصول الثابتة والمنقولة، وهو ما أثار رفضا لا سيما على منصات التواصل الاجتماعي وأحاديث عن “مخطط لبيع القناة”.

وفي بداية جلسات مجلس النواب، اليوم، قال رئيسه حنفي جبالي في كلمة “تابعت عن كثب الأخبار المتداولة، وهالني ما رأيته وسمعته من بعض المحسوبين على النخبة المثقفة من أن مشروع القانون يُعَد على حد وصفهم تفريطا في القناة”.

وأضاف “وجدت لزاما عليّ ضرورة توضيح الأمر إزاء التخوفات المشروعة للمواطنين، تؤججها ادعاءات ومغالطات صدرت عن أناس لهم مكانتهم في المجتمع”.

وتابع جبالي “مشروع القانون لم تُستكمل إجراءات الموافقة عليه بصورة نهائية، ولا يتضمن أي أحكام تمس القناة لكونها من أموال الدولة العامة ولا يمكن التفريط فيها ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها”.

وقالت الحكومة المصرية في بيان إنه “لا صحة لما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إنشاء صندوق لهيئة قناة السويس كباب خلفي لبيعها”.

ونقلت الحكومة عن هيئة قناة السويس أن “القناة وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة وتخضع لسيادتها، والهدف من إنشاء الصندوق هو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية”.

وأوضحت الهيئة أن “الصندوق سيسهم في تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة”، مشيرة إلى أن “كافة حسابات الصندوق تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات (رسمي)”.

وناشدت الحكومة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل “تحري الدقة”، كما أهابت بـ”المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب”، حسب البيان.

غضب رئيس البرلمان ممن تحدثوا عن بيع قناة السويس موضحا أن المقصود هو بيع أصول يملكها الصندوق الذي نشأ.

يا بك، توجس الناس خيفة مبرر، فما عاشوه في السنوات الأخيرة فوق الخيال، كما أنهم سمعوا وزير المالية وهو يتحدث عن رفض طلب جهة ما بعرض صكوك تستند على القناة والسد العالي

الثقة ضعيفة — عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) December 20, 2022

في السياق، تصدّر وسم #قناة_السويس مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وأطلق روادها حملة عبر وسم #إلا_قناة_السويس، مطالبين الحكومة بوقف القانون، واعتبروه تفريطا وبيعا لأهم مرفق استراتيجي.

وكتب عمار علي حسن عبر تويتر “يبدو أننا قد انتهينا من بيع الأثاث، وبدأت مرحلة بيع جدران البيت، يا لضيعة أرواح الذين استشهدوا في التأميم، والذين دفعوا أثمانا بسببه”.

يبدو أننا قد انتهينا من بيع الأثاث، وبدأت مرحلة بيع جدران البيت.

أتحدث عن قانون ينظره البرلمان الآن عن إنشاء صندوق لهيئة قناة السويس يكون من حقه "شراء وبيع وإيجار واستئجار الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها".

يا لضيعة أرواح الذين استشهدوا في التأميم، والذين دفعوا أثمانا بسببه — عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) December 19, 2022

#إلا_قناة_السويس

لا تبيعوا آخر ما تبقى من دماء أجدادنا لليهوd — عبد الرءوف هيكل (@Abughallab) December 20, 2022

هل تعلم …. ان الاراض اللي علي جانبي القناة بعرض 5 كيلومتر من #السويس ل #بورسعيد هي ملك لهيئة #قناة_السويس وتعتبر من الأصول الثابتة .#الا_قناة_السويس#القناة_خط_أحمر — rasha portsaid (@RashaHamoda) December 20, 2022

محدش طلب منك تطور #قناة_السويس احنا عايزنها كدة كفاية عليك كل اللي طورته #الا_قناة_السويس #قناة_السويس_خط_أحمر — rasha portsaid (@RashaHamoda) December 20, 2022

كما رفض عدد من أعضاء مجلس النواب التعديلات الجديدة، ورأوا أن الهدف الرئيسي لها هو بيع الأصول المملوكة لهيئة قناة السويس.

وقال النائب هاني خضر “لو حكومة معادية، مش هتعمل في الشعب كده”، إلا أن رئيس المجلس قاطعه وطالبه بحذف تلك العبارة من مضبطة الجلسة، وفقا لما ذكره عبر حسابه في فيسبوك.

وقال النائب عاطف المغاوري خلال الجلسة “إنها هيئة اقتصادية تدر دخلا بالعملة الصعبة للبلاد وليست شركة يمكن أن تُعرض أصولها للبيع أو التأجير”.

ورفض وزير الدولة للإعلام السابق أسامة هيكل مشروع القانون، وقال في منشور على فيسبوك “قناة السويس مرفق استراتيجي لا يجوز التفريط فيه جزئيا ولا كليا، ولا حتى التفكير في الأمر، أتمنى أن يستخدم الرئيس حقه في إعادة المشروع للمجلس لدراسته”.

وخلال العام المالي 2021 / 2022، حققت قناة السويس إيرادات بقيمة 7 مليارات دولار، بزيادة 21% عن العام المالي السابق له، مع توقع رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع أن ترتفع إلى 8 مليارات في 2022 / 2023.