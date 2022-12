بينهم أكثر من 3700 قتيل.. 11 ألف طفل يمني ضمن ضحايا الحرب وارتفاع أعداد المجندين

ارتفعت أعداد ضحايا حرب اليمن من الأطفال إلى 11 ألفا بينهم أكثر من 3700 قتيل، في حين ازدادت أعداد الأطفال المجندين إلى حوالي 4000 بينهم 91 فتاة، حسبما أظهرت إحصاءات نشرتها الأمم المتحدة، الاثنين.

وبعد 8 سنوت من النزاع على السلطة بين الحكومة وجماعة الحوثيين، تواجه أفقر دول شبه الجزيرة العربية أكبر أزمة إنسانية في العالم، وتؤكد منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أنّ الأطفال هم أكثر من يدفع الثمن.

وقالت كاثرين راسل المديرة التنفيذية للمنظمة في تقرير بعد زيارة لليمن هذا الشهر “بالنسبة للأطفال أصبحت الحياة صراعًا من أجل البقاء. لقد فقد آلاف أرواحهم، ولا يزال مئات الآلاف غيرهم معرضين لخطر الموت”.

I was in Yemen this week where I launched UNICEF’s humanitarian appeal for children. During my visit, I met some of the nearly 13M children in need of life-saving aid. We cannot fail them & millions more children around the world who need our support. Now. https://t.co/a83h3fTXsC pic.twitter.com/RQ8ummyotg

