بعد احتجاز مشتبه فيه بتفجير لوكربي.. ليبيا: لا يجوز فتح مطالب جديدة في القضية بعد التسوية

قال مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم أبوشناف، مساء أمس الأحد، إنه لا يجوز فتح أي مطالب جديدة في قضية “لوكربي” بعد التسوية التي تم التوصل إليها.

وأضاف “بعد إعلان الولايات المتحدة أسر المواطن أبوعجيلة المريمي، فإننا نذكر المسؤولين الأمريكيين بتعهداتهم وتشريعاتهم الصادرة في تسوية قضية لوكربي”.

وتابع أبوشناف “نصت اتفاقية التسوية مع ليبيا على أنه لا يجوز بعد دفع الأموال والتعويضات (لأهالي الضحايا) فتح أي مطالبات جديدة عن أي أفعال ارتُكبت من أحد الطرفين في حق الآخر قبل تاريخ الاتفاقية”.

وأردف “التزمت الولايات المتحدة وفق الاتفاقية بتوفير الحصانة السيادية والدبلوماسية لليبيا وألا يتسلم أهالي الضحايا أي تعويضات من الصندوق المشترك المخصص للغرض إلا بعد توفير هذه الحصانة”.

وأكد أبو شناف أن “الكونغرس الأمريكي أصدر في أغسطس/ آب 2008، القانون رقم 110/30 الذي تقدم به النائب والرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن الذي ينص على أن تكون الممتلكات والأفراد الليبيون المعنيون بالقضية في مأمن من الحجز أو أي إجراء قضائي آخر، كما أصدر الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في 2008 مرسوما رئاسيا بهذا الالتزام”.

وقد كشفت السلطات الاسكتلندية، أمس الأحد، أن الليبي محمد مسعود خير المريمي المشتبه في وقوفه وراء تفجير لوكربي، محتجز لدى الولايات المتحدة حاليا.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن مكتب المدعي العام قوله “أُبلغ أهالي القتلى في تفجير لوكربي بأن المشتبه فيه محمد مسعود خير المريمي محتجز لدى الولايات المتحدة”.

وأضاف المكتب “المدعون وشرطة اسكتلندا سيستمرون في العمل مع حكومة المملكة المتحدة وزملائهم في الولايات المتحدة، في متابعة هذا التحقيق، بهدف وحيد هو تقديم أولئك الذين تصرفوا مع عبد الباسط المقرحي (ضابط المخابرات الليبي الذي أدين بتدبير التفجير نفسه) إلى العدالة”.

وأكدت وزارة العدل الأمريكية أنها تحتجز المريمي، ولم تكشف عن كيفية نقله إلى الولايات المتحدة.

U.S. and Scottish law enforcement officials said Abu Agila Mohammad Mas'ud Kheir Al-Marimi, accused of making the bomb that blew up Pan Am flight 103 over Lockerbie, Scotland in 1988, was taken into custody https://t.co/FfC9X1C5DK pic.twitter.com/UGZnXqd4Fm

وفي الشهر الماضي، أوردت هيئة “بي بي سي” أن مسعود المريمي خُطف بأيدي جماعة مسلحة ليبية عقب توقيفه على خلفية هجوم برلين عام (1986) الذي أسفر عن مقتل عسكريين أمريكيين ومواطن تركي.

وفي معرض تأكيدها احتجاز المريمي، قالت وزارة العدل الأمريكية إن “مسؤولا استخباريا ليبيا سابقا، يشتبه في أنه من صنع القنبلة التي استخدمت لتفجير طائرة أمريكية فوق مدينة لوكربي عام 1988، قيد الاحتجاز بالولايات المتحدة، ومن المتوقع مثوله أمام محكمة فدرالية”.

ووقع التفجير في 21 ديسمبر/ كانون الأول 1988 على متن طائرة من طراز بوينغ 747 تابعة لخطوط طيران “بان أمريكان”، فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية، وأسفر عن مقتل 270 شخصا.

Breaking News: The FBI arrested a Libyan operative charged in the 1988 bombing of a U.S. jetliner over Lockerbie, Scotland — one of the deadliest terrorist attacks in American history. He is being extradited to the U.S. https://t.co/pihnmPtaG9

— The New York Times (@nytimes) December 11, 2022