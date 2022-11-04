أردوغان: اتفقت مع بوتين على إرسال الحبوب للدول الأفريقية الفقيرة مجانا (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة أن تذهب الحبوب الروسية التي يتم إرسالها بموجب اتفاق التصدير عبر البحر الأسود للدول الأفريقية الفقيرة مجانًا.

وأوضح في خطاب أمام رجال أعمال في إسطنبول “خلال اتصالي الهاتفي مع بوتين، قال: دعونا نرسل هذه الحبوب إلى دول مثل جيبوتي والصومال والسودان مجانًا، واتفقنا على ذلك”.

ويأتي تصريح أردوغان بعدما استأنفت موسكو، الأربعاء الماضي، مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الذي تم إبرامه بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، منهية بذلك 4 أيام من عدم التعاون استمر خلالها تدفق الصادرات من الموانئ الأوكرانية.

وقال بوتين هذا الأسبوع إنه حتى لو انسحبت روسيا من الاتفاق مرة أخرى، فإنها ستعوض الكمية الكاملة من الحبوب المخصصة “للدول الأكثر فقرًا” من مخزونها وبالمجان.

ولفت أردوغان إلى أنه اتفق مع بوتين على مناقشة هذا الموضوع بشكل موسع خلال قمة العشرين، التي ستعقد في بالي الأندونيسية يومي 13-14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

سلاح الجوع

في السياق، حضّت دول مجموعة السبع روسيا على تمديد اتفاق يسمح بمرور آمن لشحنات الحبوب من أوكرانيا، وذلك خلال اجتماع في غرب ألمانيا، وفق ما أفاد مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية، الجمعة.

وأمس الخميس، استؤنف تصدير الحبوب الأوكرانية بعد عودة روسيا سريعًا إلى اتفاق دولي لضمان مرورها الآمن عبر البحر الأسود في أعقاب ضغوط دولية.

لكن الكرملين قال إن روسيا لم تقرر بعد إذا كانت ستمدد مشاركتها في الاتفاق بعد 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وهو موعد انقضائه الوارد في نصّ الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا لتجنّب أزمة غذاء عالمية.

واتهمت موسكو بريطانيا بتدريب القوات الأوكرانية على تنفيذ “عمليات تخريب” ومساعدتها في تنفيذ هجوم نهاية الأسبوع الفائت على أسطولها في البحر الأسود أعلنت روسيا إثره تعليق التزامها في اتفاق تصدير الحبوب.

ونفت كل من بريطانيا وأوكرانيا الاتهامات ووصفتها بأنها “كاذبة”.

وأوكرانيا من أكبر منتجي الحبوب في العالم، وعَلِق إثر بدء الحرب الروسية عليها 20 مليون طن من الحبوب في موانئها إلى أن أبرم الاتفاق حول إنشاء ممر التصدير الآمن في يوليو/تموز الماضي.