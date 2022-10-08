فجرّوا الرؤوس وقتلوا كثيرين أثناء الصلاة.. 32 سنة على “مجزرة الأقصى الأولى”

قبل 32 سنة، وتحديدًا يوم الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول، استيقظ المقدسيون على أصوات الرصاص العشوائي والقنابل ومكبرات الصوت من المساجد تدعو إلى حماية الأقصى، وقد استُشهد 21 فلسطينيا وجُرح واعتُقل المئات خلال تصديهم لأعضاء جماعة الهيكل الذين حاولوا وضع حجر أساس هيكلهم المزعوم، ليشتهر ذلك اليوم باسم “مجزرة الأقصى الأولى”.

ويحيي الفلسطينيون كل عام ذكرى مجزرة المسجد الأقصى الأولى حتى لا تنسى الأجيال الصاعدة جرائم الاحتلال في حق بيت المقدس ومسرى الرسول -صلى الله عليه وسلم- الذي يصادف اليوم أيضًا ذكرى مولده الشريف.

يُحيي المقدسيون اليوم السبت مناسبتين مهمتين تقاطعتا معا، وهما ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم في 12 ربيع الأول حسب التقويم الهجري، وذكرى مجزرة الأقصى الأولى في 8 تشرين أول/أكتوبر لعام 1990. يُذكرنا هذا الالتقاء بمعنى عميق، مفاده أن إحياء المولد النبوي لا يكون إلا باتباع هديّه pic.twitter.com/Ts8s9k4gZ1 — Safaa (@Safaajalham) October 8, 2022

وفي يوم الاثنين الموافق 8 /10/ 1990 حاول مستوطنو ما يسمى بجماعة “أمناء جبل الهيكل” قبيل صلاة الظهر، وضع حجر الأساس للهيكل الثالث المزعوم في الأقصى، فتصدى لهم آلاف المصلين الذين نفروا إلى المسجد بعد توارد معلومات عن نية المستوطنين المبيتة منذ أسبوع.

ذكرى مجزرة المسجد الأقصى الأولى وإستشهد فيها 21 شهيد

1990-10-8 pic.twitter.com/RM1GbTzm4w — آية 𓂆 (@ayaapal) October 8, 2022

وتدخل جنود الاحتلال، وفتحوا النار بشكل عشوائي تجاه المصلين المعتكفين في المسجد، مما أدى إلى مجزرة شنيعة، أسفرت عن استشهاد 21 بينهم خطيب الأقصى آنذاك يوسف أبو سنينة، وإصابة أكثر من 200 واعتقال نحو 270.

في مثل هذا اليوم عام 1990 ارتقى أكثر من 20 شهيداً دفاعاً عن المسجد الأقصى من محاولات المستوطنين وضع حجر الأساس"للهيكل المزعوم" داخله pic.twitter.com/Rus8p8hIFi — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 8, 2022

وبقي جنود الاحتلال في الساحات، ولم يسمحوا بإخراج جثث الشهداء والجرحى إلا بعد ست ساعات من بداية المجزرة.

ووفق شهادات سابقة لشهود عيان على أحداث الجريمة المبيّتة، فإن أحد الشهداء “فجروا رأسه وآخر قتلوه وهو يتوضأ، وكثيرون قتلوهم وهم يصلون، قتلوا الأطفال والشيوخ والنساء”.

#انفوجرافيك | 32 عامًا على مجزرة الأقصى الأولى .. وما زالت الاعتداءات مستمرة pic.twitter.com/62hKTUPSsv — محمود (أبو زياد) (@AbuZiad486) October 8, 2022

وقبل المجزرة بنصف ساعة، وضعت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على كل الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى، لمنع المصلين من الوصول إلى المكان، لكن المصلين كانوا قد تجمعوا في المسجد قبل ذلك التوقيت بساعات، في استجابة للدعوات التي أُطلقت من داخل المسجد.

#شاهد| كان لخطبته دور كبير في استنفار المصلين أثناء مجزرة الأقصى الأولى عام 1991, ويذكر الدكتور إبراهيم أبوسالم كيف كان يدخل المسجد الأقصى ويمسك السماعات ويهدد الاحتلال بجرأة منقطعة النظير.#غضب_الأقصى #الأقصى_يستغيث #حماة_الأقصى pic.twitter.com/IF7Xvdag0k — حماة الأقصى (@AksaProtectors) October 5, 2022

وكانت سلطات الاحتلال قد وزعت قبل المجزرة بأيام قليلة، بيانًا تدعو فيه اليهود إلى المشاركة في مسيرة إلى المسجد الأقصى، بمناسبة “عيد العُرش” التوراتي، وأعقب ذلك تصريح للمتطرف غرشون سلمون قال فيه “يجب على اليهود تجديد علاقاتهم العميقة بالمنطقة المقدسة”.

32 عاما على مجزرة المسجد #الأقصى الأولى – أحفادhttps://t.co/DJPSOCm1D4 — ahfad (@ahfadinfo) October 8, 2022

وأغلق اليهود باب المغاربة بعد المجزرة بزعم أن دخول المسلمين منه يشكل خطرًا على حياتهم. وفيما يلي أسماء الشهداء الذين ارتقوا في مجزرة الأقصى:

يوسف أبو سنينة (خطيب المسجد الأقصى).

عبد محمد مقداد.

نجلاء سعد الدين صيام (70 عاما).

فوزي سعيد إسماعيل الشيخ (63 عاما).

ربحي حسين العموري الرجبي (61 عاما).

مريم حسين زهران مخطوب (52 عاما).

عبد الكريم محمد وراد زعاترة (40 عاما).

إبراهيم عبد القادر إبراهيم غراب (31 عاما).

محمد عارف ياسين أبو سنينة (30 عاما).

عدنان خلف شتيوي جنادي (28 عاما).

موسى عبد الهادي مرشد السويطي (27 عاما).

نمر إبراهيم الدويك (24 عاما).

جادو محمد راجح زاهدة (24 عاما).

سليم أحمد بدري الخالدي (24 عاما).

توافق اليوم الذكرى الـ 32 لمجزرة المسجد الأقصى الأولى، التي ارتكبتها قوات الاحتلال عام 1990؛ وأسفرت عن ارتقاء 21 شهيدا، وإصابة أكثر من 200 آخرين. في ذكرى مجزرة الأقصى المحفورة بالدم، نجدد البيعة لمسرى نبينا ﷺ … #طوفان_الاقتحامات #الأقصى_في_خطر pic.twitter.com/2pfLfl6r6G — هيئة علماء فلسطين (@palscholars48) October 8, 2022

برهان الدين عبد الرحمن كاشور (19 عاما).

أيمن محيي الدين علي الشامي (18 عاما).

فايز حسين حسني أبو سنينة (18 عاما).

مجدي عبد أبو سنينة (17 عاما).

مجدي نظمي مصباح أبو صبيح (17 عاما).

إبراهيم محمد علي فرحات ادكيدك (16 عاما).

عز الدين جهاد الياسيني (15 عاما).