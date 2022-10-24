بعد التحذير الروسي لأوكرانيا من استخدمها.. ماذا تعرف عن “القنبلة القذرة”؟

أثارت “القنبلة القذرة” اهتمامًا وقلقًا دوليين مع اتهامات وزير الدفاع الروسي لأوكرانيا “بالاستعداد” لاستخدامها في إطار الحرب المستعرة منذ فبراير/شباط الماضي.

ما هي القنبلة القذرة؟

هي قنبلة تجمع خليطًا من المتفجرات التقليدية مثل الديناميت وغيرها مع مواد مشعة تكون في صورة صلبة أو سائلة أو غازية.

وتستهدف القنبلة القذرة نشر المواد المشعة في منطقة محددة صغيرة محيطة بمكان التفجير، إذ يكون الهدف الرئيسي منها نشر الرعب بين الناس والتلوث الإشعاعي في المباني أو الأراضي المحيطة.

هل تشبه القنبلة القذرة مثيلتها النووية؟

ثمة فروق كبيرة بين القنبلة القذرة التي تكون المادة المتفجرة فيها بالأساس من المتفجرات التقليدية وتكون دورها إحداث أكبر ضرر وجراء هذا التفجير تنتشر المواد المشعة التي تحويها القنبلة القذرة.

أما القنبلة الذرية مثل التي أسقطت في الحرب العالمية الثانية على هيروشيما وناغازاكي هي قنبلة تحوي مواد انشطارية ذرية تولد قدرًا هائلًا من الطاقة وتخلّف غيمة نووية تشبه الفطر.

ما هو الخطر الرئيس للقنبلة القذرة؟

يتمثل الخطر الرئيسي في القنبلة القذرة في التفجير نفسه والذي يوقع ضحايا وأضرار في المباني، أما المواد المشعة المستخدمة في هذا النوع من القنابل لن تخلق تعرضًا ذريًّا كافيًا قادرًا على التسبب في أمراض خطيرة فورية خلا الأشخاص القريبين من موقع التفجير.

ومع ذلك، يمكن أن ينتشر الغبار والأدخنة الذرية لمسافات طويلة مسببة أضرار صحية خطيرة في حال استنشاقها نظرًا لأن الأشخاص لا يمكنهم إدراك المواد المشعة من خلال حواس اللمس أو الشم أو التذوق.

ماذا يتوجب فعله في حال وقوع انفجار قنبلة قذرة؟

يقدم “مركز مكافحة الأمراض الأمريكي والوقاية منها” مجموعة من النصائح في حال وقوع مثل هذا النوع من الانفجارات، من بينها: