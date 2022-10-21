100 جريمة ضد الفلسطينيين خلال 10 أيام.. هآرتس ترصد قلق الاحتلال من تصاعُد عنف المستوطنين الذي طال جنوده

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن مسؤولي الأمن لاحظوا “تصاعدا مقلقا” في الأسابيع الأخيرة لأعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون في جميع أنحاء الضفة الغربية حيث تم تسجيل أكثر من 100 جريمة خلال الأيام العشرة الماضية فقط.

وبحسب الصحيفة فقد وقعت معظم هذه الحوادث في شمال الضفة حول بلدة حوارة بمحافظة نابلس التي أصبحت نقطة الصفر لمشاجرات بين المستوطنين والفلسطينيين، لكن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي الذي سارع إلى التنديد باعتداء المستوطنين على جنود ورشهم بغاز الفلفل لم يتم التطرق إلى هذا العنف.

العثور على الطفلة المقدسية نورهان الصياد فجر اليوم بعد اختطافها من قبل المستوطنين والاعتـداء عليها بالضرب المبرح pic.twitter.com/HID0xKZuta — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 21, 2022

وأشارت الصحيفة نقلًا عن مسؤول أمني إلى أن كوخافي وضباط القيادة المركزية في إسرائيل يعلمون جيدًا أن المستوطنين الذين يقومون بأعمال الشغب ومهاجمة الفلسطينيين هم نفس المستوطنين المسؤولين عن مهاجمة الضباط والجنود. ومع ذلك، فإنهم يفضّلون تجنب التصريحات التي يمكن تفسيرها على أنها سياسية.

وبشأن ادعاء المسؤولين الأمنيين في إسرائيل بأن من يقوم بالاعتداء هم “حفنة من مثيري الشغب المعروفين لدى السلطات”، قال المسؤول للصحيفة إن هذا الادعاء خاطئ لأن العديد من المستوطنين الذين لم يشاركوا في أحداث عنف من قبل انضموا إلى الهجمات مؤخرًا وبينهم مسنّون ونساء وأطفال.

ويقول مسؤولو القيادة المركزية إن قادة المستوطنات يشنّون “حملة ظل” لإثارة الشعور بأن الجيش فقد السيطرة، وفق هآرتس.

اعتداءات بالجملة

وقد أحصت وكالة الأنباء الفلسطينية أمس، اعتداءات من المستوطنين على الفلسطينيين وأراضيهم وسياراتهم خلال يوم واحد كما يلي:

أحرق مستوطنون مركبة وخزان مياه وحطموا واقتلعوا 80 شتلة وشجرة زيتون ولوزيات في قرية المغير شمال شرق رام الله.

هاجمت مجموعة من المستوطنين المزارعين خلال قطفهم ثمار الزيتون في بلدة عزموط شرقي نابلس ورشقوهم بالحجارة.

هاجم مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة بالقرب من دوار سلمان الفارسي المؤدي إلى طريق نابلس وقلقيلية وأضروا بعدد منها.

هاجم مستوطنون مركبات المواطنين بالقرب من مدخل مدينة البيرة الشمالي، مما أدى إلى تضرر عدد منها.

تجمع عدد من مستوطني مستوطنة (كرني شمرون) عند مدخل بلدة عزون شرق محافظة قلقيلية في محاولة لاقتحامها تحت حماية جيش الاحتلال.

وثقت منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية اعتداءً سابقا من مستوطنين على أرض زراعية يملكها الفلسطيني خالد سمحان حيث دمروا فيها 50 شتلة زيتون غُرست منذ 6 سنوات.

كما وثّقت منظمة “بتسيلم” الإسرائيلية مئات الاعتداءات تحت عنوان “عنف المستوطنين=عنف الدولة (الاحتلال)”، كان آخرها ما نشرته قبل أيام، عن المواطن خالد سمحان الذي وصل إلى أرضه قرب قرية راس كركر فاكتشف أن مستوطنين قد كسروا فيها 50 شتلة زيتون.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يعتدي فيها مستوطنون من المنطقة على أرض سمحان، بل ظلوا يقتحمون تلك الأرض بصورة متكررة ويعيثون تخريبًا في معدّاتها وفي محاصيلها الزراعية.