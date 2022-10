هآرتس: وثائق تكشف دور إسرائيل في تسليح ودعم جيش ميانمار لإبادة مسلمي الروهينغيا

أظهرت وثائق إسرائيلية رُفعت عنها السرية حديثًا ما نفذته تل أبيب “لعقود” بتسليح وتدريب وبناء أنظمة عسكرية متتالية في ميانمار التي ارتُكب فيها العديد من المجازر الوحشية بحق مسلمي الروهينغيا، بحسب هآرتس.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والاسترقاق والعنف ضد الأطفال وتدمير قرى بأكملها التي ارتكبت في نهاية أغسطس/آب 2017 بحق أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار (بورما سابقًا)، لم تمنع تل أبيب من الاستمرار في بيع أسلحة متطورة إلى ميانمار.

In about 25,000 newly declassified pages from the State Archives, Israel is shown to have played a key role in the establishment of the country’s army, which has ruled first Burma, then Myanmar, with lethal cruelty for most of the country’s existencehttps://t.co/LK4KMFs5BQ

— Haaretz.com (@haaretzcom) October 8, 2022