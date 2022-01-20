اعتقل 32 مرة.. الشيخ ناجح بكيرات: أي شخص في القدس معرض للاعتقال عندما يخرج من بيته (فيديو)

قال نائب مدير أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات إن أي شخص في القدس معرض للاعتقال إذا خرج من بيته، وإن هناك مخططا احتلاليا “يستهدف البنيان والإنسان”.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت بكيرات دون إبداء أسباب ثم أطلقت سراحه بعد ساعات بكفالة مالية إلى أن يتم طلبه للتحقيق مرة أخرى.

وليست هذه المرة الأولى التي يُحتجز فيها بكيرات، فقد اعتقلته قوات الاحتلال وأبعدته عن الأقصى عدة مرات.

وخلال لقائه ببرنامج المسائية على الجزيرة مباشر قال الشيخ بكيرات إنه كان بالمعتقل قبل 3 أسابيع لمدة 6 أيام وقبلها احتجز لمدة أسبوع، وإنه اعتقل 32 مرة منذ 1981 وكانت كل تلك الاعتقالات بدوافع سياسية.

د. ناجح بكيرات: الشرطة الإسرائيلية اعتقلتني اليوم للتحقيق بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية pic.twitter.com/jpiPOAxaKL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 19, 2022

وتابع “اليوم كنت في دوامي الساعة 8 بالمسجد الأقصى في باب الناظر بالإدارة العامة وبعد نصف ساعة خرجت إلى باب السلسلة بالقرب من مكتبي وهناك أوقفتني الشرطة الإسرائيلية وقالوا لي أنت مطلوب للتحقيق وأخذوني على مركز الشرطة”.

وتابع “بعدها أتت قوات خاصة أخذتني إلى التحقيق حيث اتهمت بانتمائي لمنظمة إرهابية وأنني أسعى للتأثير على المجتمع المقدسي وأحرّض على السياسات الإسرائيلية وهذا هو شأنهم في كل مرة”.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق سراح الشيخ ناجح بكيرات نائب مدير أوقاف #القدس عقب اعتقاله pic.twitter.com/gkj6wqrCzF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 19, 2022

وأردف “قبل أسبوع جاءت القوات إلى بيتي وحطموا الأثاث، وأرى أن كل هذه الإجراءات ما هي إلا محاولات لإضعاف الصمود المقدسي إذ اعتقل 36 حارسا من حراس المسجد الأقصى وأبعدوا، كما أبعدت شخصيات دينية ومنع الشيخ عكرمة صبري من السفر”.

واستطرد “كنت مبعدا عن الأقصى لمدة 6 أشهر ثم 6 أشهر أخرى وغالبا ما يتم إيقافي للتحقيق ويكون قرار الإبعاد قد صدر بالفعل وجاهزا للاستلام وهم يحاولون بتلك الإبعادات خلق فراغ في المسجد الأقصى لأنني أعمل فيه منذ 50 عاما وأدرك تاريخه تماما وأعلم ما يحاك له من مخططات”.

وكانت دائرة الأوقاف أفادت باقتحام عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية المسجد الأقصى أمس الأربعاء من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات حيث أدوا طقوسا تلمودية في باحاته.