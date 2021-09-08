مرشح محتمل لرئاسة فرنسا.. كاتب معاد للإسلام أمام المحكمة بتهمة التحريض على المهاجرين

قبل تأكيد طموحاته الرئاسية، وجد الكاتب الفرنسي المعادي للإسلام والمهاجرين إريك زمور نفسه ماثلا أمام المحكمة في باريس اليوم الأربعاء، بتهمة “التحريض على الكراهية والعنصرية”.

ويتعلق الأمر بتصريحين أطلقهما زمور في 2019 و2020، عندما حل ضيفا على أحد برامج قناة سي نيوز الفرنسية في سبتمبر/أيلول وقال إن المهاجرين القاصرين الغير مرفوقين بأسرهم لا يفعلون شيئا في فرنسا واصفا إياهم بـ”اللصوص والقتلة والمغتصبين”.

ورفعت رابطة حقوق الإنسان الفرنسية و38 جمعية حقوقية منها المعنية بالمهاجرين القاصرين في البلاد شكوى ضد الكاتب، فيما أكد محاميه أوليفيي باردو لموقع فرانس إنفو، أنه سيطالب بتأجيل المحاكمة.

Here's Zemmour promoting the extremist "Great Replacement" conspiracy theory: pic.twitter.com/CYx8mEcFHP — Stop Funding Hate (@StopFundingHate) September 6, 2021

وخلال حضوره ضيفا على مؤتمر اليمين في سبتمبر/أيلول 2019، الذي نظمه أنصار النائبة اليمينية المتطرفة السابقة ماريون ماريشال تحدث زمور -اليهودي من أصول جزائرية- عن نظرية “الاستبدال الكبير” مدعيا أنه تجري “أسلمة المجتمع الفرنسي على حساب الفرنسيين الكاثوليكيين البيض الأصليين”.

وقال زمور في كلمته إن “النساء المحجبات والرجال الذين يرتدون الجلابة (لباس مغربي تقليدي) هم بروباغندا لأسلمة الشارع (الفرنسي)” وأضاف بأن لباسهم “مثل البدلة العسكرية لجيش احتلال يحاول تذكير المهزوم بخضوعه له”.

Je suis encore une fois la cible du racisme écœurant de Eric Zemmour, avec la bénédiction de @christine_kelly et de @CNEWS. Trop c’est trop je dépose plainte contre ce raciste et la chaîne qui le salarie. pic.twitter.com/KhPBRUneKi — Taha Bouhafs  (@T_Bouhafs) November 30, 2020

سلسلة من المحاكمات

غُرّم إيريك زمور بمبلغ 10 آلاف يورو بتهمة “الإهانة” و”التحريض على الكراهية” في سبتمبر/ أيلول 2020، قبل أن يستأنف الحكم.

وليست المرة الأولى التي تقضي فيها محكمة فرنسية بغرامة مالية في حق الكاتب بسبب العنصرية والتحريض على الكراهية، إذ قال في تصريح تلفزيوني عام 2010، إن “أغلب المهربين سود أو عرب” معتبرا أن “أرباب العمل لهم الحق في رفض تشغيل هؤلاء”.

تصريحات زمور كلفته غرامة قيمتها 2000 يورو مع وقف التنفيذ و10 آلاف يورو تكاليف قانونية، وفي 2016 عاد الكاتب ليصرح بأن فرنسا خضعت “لغزو لمدة 30 عامًا” وأنها تعيش صراعا من أجل الأسلمة، مشددا على ضرورة دفع المهاجرين للاختيار بين الإسلام وفرنسا.

وحكم عليه بغرامة قدرها 3000 يورو عن “إثارة الكراهية الدينية” وبعد أن رُفض استئنافه في محكمة النقض، رفع زمور دعوى أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في 2019، مدعيا أن فرنسا تنتهك حريته في التعبير.

ودائما ما يثير إيريك زمور الجدل من خلال كتاباته أو تصريحاته خلال ظهوره عبر وسائل الإعلام المحلية كما يعرف بخطابه المعادي الذي ينشره عبر رواياته آخرها “الانتحار الفرنسي” وهي رواية تصور “سيطرة المسلمين على فرنسا عن طريق المهاجرين وتجار المخدرات في ضواحي المدن الفرنسية الكبيرة” كما يحتفي بفترة الاحتلال الفرنسي للجزائر.

رئيس محتمل

روجت أحزاب يمينية متطرفة في فرنسا لترشح إيريك زمور كاتب العمود في صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية اليمينية في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد في أبريل/نيسان 2022، بالرغم من أن زمور لم يؤكد ذلك.

Présidentielle 2022 : Eric Zemmour a envoyé ses demandes de parrainage aux maires

Flèche vers la droite Selon l'hebdomadaire, le chroniqueur est à la recherche de ses 500 signatures pour être candidat 😉https://t.co/QpSGiZC6Hz — 🇫🇷 ALAIN PARISON LE RETOUR 🇫🇷 💪 (@alainparison1) September 8, 2021

وخرج عدد من المسؤولين الفرنسيين من اليمين في تصريحات عبّرت عن القلق من إمكانية ترشح زمور للرئاسة ورأى البعض أن شعبيته التي صنعها من تصريحاته العنصرية لا تكفيه كي يصبح رئيسا لفرنسا.

حصل زمور على أصوات 8% ممن أجري عليهم استطلاع رأي نهاية الأسبوع الماضي، وهي النسبة التي لم تحصل عليها مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف التي تظل المنافس الأقوى لإيمانويل ماكرون رغم تراجع نسبها في استطلاعات الرأي.

وأبدى الزعيم اليميني كريستيان جاكوب انزعاجه في مقابلة إذاعية من احتمال ترشح زمور قائلا “إنه ليس فعلا الوقت المناسب لهذا السؤال” بينما أكد النائب إريك سيوتي المرشح لانتخابات أولية محتملة لليمين أنه سيصوت لإريك زمور في حال صعوده ضد إيمانويل ماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

Le procès d'Éric Zemmour devrait être reporté et pourrait avoir lieu durant la campagne présidentielle – https://t.co/4wUjkSBAc9 pic.twitter.com/WNk1t2hBNo — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) September 7, 2021

من جهتها قالت المرشحة للرئاسيات المقبلة فاليري بيكريس -والتي أوصت قبل أيام بتشديد إجراءات مكافحة الإسلام السياسي في فرنسا- أنه “لكي نتمكن من الرئاسة فرنسا علينا التفكير في شيء آخر غير مجرد الحديث عن الهجرة”.

وذهب المرشح الرئاسي الجمهوري فيليب جوفين إلى القول إن “الجمهوريين يرغبون أن تظل فرنسا في الاتحاد الأوربي وأنا لست متأكدا من أن زمور يريد ذلك”.

وفي تعليق للنائب الجمهوري أوليفييه مارليكس على ترشح زمور قال إن الانتخابات الرئاسية ليست برنامجا لاكتشاف المواهب وامتلاك موهبة -في إشارة إلى إطلاق التصريحات المثيرة للجدل- لا يؤهل للترشح.