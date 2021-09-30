قولي وداعا لتجاعيد البشرة.. يوجا الوجه بديلك لعمليات التجميل (فيديو)

قليلون من يعطون أهمية لعضلات الوجه الثلاثة وأربعين رغم أنها كبقية عضلات الجسد بحاجة للرياضة والاهتمام والرعاية.

ومع التقدم في العمر وهي عملية طبيعية تمر بها جميع مخلوقات الأرض، يتعين على النساء خاصًة الاهتمام برعاية عضلات الوجه لأنها مصدرهن الوحيد للحفاظ على وجه مشرق ومشدود بعيدا عن عمليات التجميل.

ومن أبرز الممارسات التي يمكن اعتمادها مع عضلات الوجه هي (يوغا البشرة أو الوجه)، وهي الرياضة التي تساعد على تحسين الدورة الدموية في منطقة الوجه وتستهدف المناطق الأكثر عرضة للتجاعيد، وتساعد في نهاية المطاف على مكافحة أعراض الشيخوخة.

وفي هذا الشأن، قالت خبيرة الأيورفيدا -نظام طب هندي تقليدي- نيتيكا كوهلي على صفحتها على إنستغرام إن “يوغا الوجه قد يبدو مصطلحا غريبا على مسامعنا، لكنه حقًا معجزة لمكافحة أعراض الشيخوخة”.

وفي حديث لها مع صحيفة (إنديان إكسبرس) الهندية، أوصت كوهلي ببعض تمارين يوغا الوجه التي يمكن لأي شخص دمجها في روتينه اليومي.

1- التمرين الأول

يستهدف هذا التمرين تجاعيد الجبهة/ الجبين، ويساعد في التخلص من التجاعيد الأفقية التي تظهر على الجبين وتعرف باسم (خطوط العبوس).

ـ ضعي أطراف أصابعك فوق الحاجبين مباشرة.

ـ حاولي رفع حاجبيك لأعلى مستوى ممكن مع الضغط بلطف لأسفل بأطراف أصابعك لمنع الحركة.

ـ حافظي على هذه الوضعية لمدة 6 ثوان.

ـ كررِي التمرين من 5 إلى 10 مرات.

2- التمرين الثاني

تمارين خاصة بالشفة العليا. وهذا التمرين يساعد في التخلص من التجاعيد الرأسية فوق الشفة العليا.

ـ ضعي إبهاميكِ، مطويان وقريبان من بعضهما البعض تحت شفتك العليا.

ـ ادفعي شفتك العليا للأمام بواسطة إصبعا الإبهام، وفي نفس الوقت اسحبيها للخلف في وضع المقاومة.

ـ حافظي على هذه الوضعية لمدة 6 ثوان.

ـ كرري التمرين من 5 إلى 10 مرات

3- التمرين الثالث

هذا التمرين مخصص لعضلة الشفاه. ويساعد هذا التمرين شفتيك على أن تبدو أكثر امتلاء وحيوية.

ـ اسحبي شفتك السفلية للأمام لتلمس شفتك العليا.

ـ اقلبي كلتا الشفتين إلى الداخل واضغطي عليهما معًا، كما لو كنت تحاولين أن تمسكي شيئًا بشفتيك.

ـ حافظي على هذه الوضعية لمدة 6 ثوان.

ـ كرري التمرين من 5 إلى 10 مرات.

4- التمرين الرابع

يساعد هذ التمرين على التخلص من الترهلات المصاحبة للفك والذقن

ـ ضعي مرفقك على طاولة وقبضة يدك تحت ذقنك.

ـ اضغطي بقبضة يدك لأعلى مع محاولة فتح فكك.

ـ حافظي على هذه الوضعية لمدة 6 ثوان.

ـ كرري التمرين من 5 إلى 10 مرات.