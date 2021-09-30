Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
تقارير|الهند

قولي وداعا لتجاعيد البشرة.. يوجا الوجه بديلك لعمليات التجميل (فيديو)

يوغا البشرة أو الوجه تساعد على تحسين الدورة الدموية (مواقع التواصل)
يوغا البشرة أو الوجه تساعد على تحسين الدورة الدموية (مواقع التواصل)
30/9/2021-|آخر تحديث: 1/10/202112:01 AM (مكة المكرمة)

قليلون من يعطون أهمية لعضلات الوجه الثلاثة وأربعين رغم أنها كبقية عضلات الجسد بحاجة للرياضة والاهتمام والرعاية.

ومع التقدم في العمر وهي عملية طبيعية تمر بها جميع مخلوقات الأرض، يتعين على النساء خاصًة الاهتمام برعاية عضلات الوجه لأنها مصدرهن الوحيد للحفاظ على وجه مشرق ومشدود بعيدا عن عمليات التجميل.

ومن أبرز الممارسات التي يمكن اعتمادها مع عضلات الوجه هي (يوغا البشرة أو الوجه)، وهي الرياضة التي تساعد على تحسين الدورة الدموية في منطقة الوجه وتستهدف المناطق الأكثر عرضة للتجاعيد، وتساعد في نهاية المطاف على مكافحة أعراض الشيخوخة.

وفي هذا الشأن، قالت خبيرة الأيورفيدا -نظام طب هندي تقليدي- نيتيكا كوهلي على صفحتها على إنستغرام إن “يوغا الوجه قد يبدو مصطلحا غريبا على مسامعنا، لكنه حقًا معجزة لمكافحة أعراض الشيخوخة”.

 

وفي حديث لها مع صحيفة (إنديان إكسبرس) الهندية، أوصت كوهلي ببعض تمارين يوغا الوجه التي يمكن لأي شخص دمجها في روتينه اليومي.

1- التمرين الأول

يستهدف هذا التمرين تجاعيد الجبهة/ الجبين، ويساعد في التخلص من التجاعيد الأفقية التي تظهر على الجبين وتعرف باسم (خطوط العبوس).

ـ ضعي أطراف أصابعك فوق الحاجبين مباشرة.

ـ حاولي رفع حاجبيك لأعلى مستوى ممكن مع الضغط بلطف لأسفل بأطراف أصابعك لمنع الحركة.

ـ حافظي على هذه الوضعية لمدة 6 ثوان.

ـ كررِي التمرين من 5 إلى 10 مرات.

2- التمرين الثاني

تمارين خاصة بالشفة العليا. وهذا التمرين يساعد في التخلص من التجاعيد الرأسية فوق الشفة العليا.

ـ ضعي إبهاميكِ، مطويان وقريبان من بعضهما البعض تحت شفتك العليا.

ـ ادفعي شفتك العليا للأمام بواسطة إصبعا الإبهام، وفي نفس الوقت اسحبيها للخلف في وضع المقاومة.

ـ حافظي على هذه الوضعية لمدة 6 ثوان.

ـ كرري التمرين من 5 إلى 10 مرات

 

3- التمرين الثالث

هذا التمرين مخصص لعضلة الشفاه. ويساعد هذا التمرين شفتيك على أن تبدو أكثر امتلاء وحيوية.

ـ اسحبي شفتك السفلية للأمام لتلمس شفتك العليا.

ـ اقلبي كلتا الشفتين إلى الداخل واضغطي عليهما معًا، كما لو كنت تحاولين أن تمسكي شيئًا بشفتيك.

ـ حافظي على هذه الوضعية لمدة 6 ثوان.

ـ كرري التمرين من 5 إلى 10 مرات.

4- التمرين الرابع

يساعد هذ التمرين على التخلص من الترهلات المصاحبة للفك والذقن

ـ ضعي مرفقك على طاولة وقبضة يدك تحت ذقنك.

ـ اضغطي بقبضة يدك لأعلى مع محاولة فتح فكك.

ـ حافظي على هذه الوضعية لمدة 6 ثوان.

ـ كرري التمرين من 5 إلى 10 مرات.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية

حول هذه القصة

المزيد من تقارير

21 عاما على استشهاد محمد الدرة.. الاحتلال قتل 2194 طفلا منذ الانتفاضة الثانية

صار محمد الطفل رمزًا للانتفاضة الثانية عقب توثيق لحظة استشهاده في لقطات هزت العالم بأسره

الجزيرة مباشر ترصد قبورا يهودية وهمية في بلدة سلوان بالقدس (فيديو)

المقابر اليهودية في جبل الزيتون (الفرنسية)

دبلوماسي أمريكي سابق: يتعين التفاوض مع طالبان بشأن المسيرات في أفغانستان

جنود من طالبان يقفون أمام لافتة في المطار الدولي في كابول (رويترز)

ناشط أمريكي: هذه خطتنا لمناصرة القضية الفلسطينية داخل الكونغرس (فيديو)

الأكثر قراءة

بعد أيام من إخلاء سبيله.. حبس الداعية المصري محمود شعبان على ذمة قضية جديدة

إخلاء سبيل الداعية السلفي المصري الشيخ محمود شعبان (منصات التواصل)

فوجئ به في منزله.. أمريكي يصطاد تمساحا باستخدام صندوق قمامة (فيديو)

تشتهر فلوريدا بأنها بيئة مناسبة للتماسيح (مواقع التواصل)

6 شباب ألمان من أصول عربية يفوزون بمقاعد في البرلمان.. تعرف عليهم (فيديو)

السوريون في ألمانيا احنفلوا بالإنجاز الذي حققه 3 من أبنائهم (مواقع التواصل)

“الهند تقتل المسلمين”.. لقطات مروعة تفجر غضبا عارما واعتقال مصور داس مسلما (فيديو)

استمر الصحفي في ركل الرجل حتى بعد إصابته ووقوعه على الأرض (مواقع التواصل)