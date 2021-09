حقوقية فرنسية: هكذا سأثبت أمام المحكمة الأوربية أن باريس تعرض أبناءها في سوريا للهلاك

قالت المحامية والحقوقية الفرنسية، ماري دوسي، إن بلادها تنتهك التزاماتها الدولية لحقوق الإنسان بحق بعض مواطنيها، وأفادت بأنها ستُدوّل قضية أبناء ونساء المقاتلين الحاملين للجنسية الفرنسية في سوريا وتترافع عنهم أمام المحكمة الأوربية.

وأوضحت المحامية والعضو في نقابة المحامين في باريس، اليوم الأربعاء، في حوار مع موقع (فرانس أنفو) أن الأمر يتعلق بأبناء ونساء المقاتلين الحاملين للجنسية الفرنسية في سوريا ومطالبات إعادتهم إلى باريس.

وقالت إنهم نحو 200 طفل دون سن السادسة ونحو 100 امرأة فرنسية وأنه حتى الآن تم إعادة حوالي 30 طفلاً من سوريا، ومن المنتظر أن تنظر المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في طلبات قدمها آباء فرنسيون لزوجات ذهبن مع أزواجهن إلى سوريا حيث أنجبوا أطفالًا وهم محتجزون في مخيمات للاجئين.

La Cour européenne des droits de l’homme @ECHR_CEDH examine les requêtes de familles demandant à la France le rapatriement de leurs filles et petits-enfants détenus en Syrie, leurs avocats @LaurentPettiti et Marie Dosé plaident le droit à la vie familiale https://t.co/l5WHUqzBV3

وقالت ماري إن المحاكم الفرنسية اعتبرت أن رفض إعادة هؤلاء الأطفال وأمهاتهم هو قرار من الحكومة وبالتالي لا يمكن استئنافه، واعتبرت أنها استنفدت سبل الإنصاف داخل بلدها لذلك ستتوجه إلى المحكمة الأوربية.

وأضافت المحامية أنها تريد أن تثبت أمام المحكمة أن فرنسا تنتهك التزاماتها لا سيما المادة 3 من الاتفاقية الدولية التي تحظر على دولة عضو في الاتحاد الأوربي تعريض مواطنيها لمعاملة لا إنسانية ومهينة.

وتعتقد فرنسا أن هؤلاء النساء “متواطئات” مع تنظيم الدولة وينبغي محاكمتهن في سوريا، فيما شددت المحامية على أن فرنسا تعلم أن السلطات التي تحتجزهم أوضحت طوال ثلاث سنوات أنها لا تستطيع ولا تريد مقاضاتهم رغم صدور مذكرات توقيف دولية في حقهم.

Foreign women with suspected links to #ISIS at Roj camp in NE #Syria @AFP photo shot on Sunday by @Delilsouleman pic.twitter.com/vNp8zUVLXw

