قلة النوم تسبب زيادة الوزن.. كيف يحدث ذلك؟

تسبب قلة النوم إحساسا بالخمول أو حتى تقلبا في المزاج ويبدو لوهلة أن فكرة تناول وجبة خفيفة ممتعة هي الطريقة المثلى لإضفاء البهجة على الأجواء وغالبا ما تكون الحلويات هي الخيار المفضل. وأشارت دراسة حديثة إلى أن الشعور بالخمول والكسل مرتبط باستهلاك السعرات الحرارية.

ويؤدي الإفراط في تناول الوجبات الخفيفة إلى زيادة الوزن وحتى السمنة على المدى الطويل ولكن الإقلاع عن هذه العادة قد لا يكون سهلا وخلص استطلاع للرأي حديث إلى أن 7 من كل 10 أمريكيين لا يغادرون المنزل أبدًا بدون وجبة خفيفة ووجد استطلاع آخر أن نحو نصف الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع يخفون “مخزون الوجبات الخفيفة” بعيدًا عن أعين من حولهم من أجل تناول الطعام في الخفاء.

أطعمة مضرة

وكشفت دراسة عن جامعة ولاية أوهايو نشرتها مجلة علم التغذية أن هناك علاقة بين أنماط النوم وتناول الوجبات الخفيفة، وأفاد فريق البحث بأن الفشل في بلوغ 7 ساعات على الأقل من النوم في الليلة يرتبط بتناول المزيد من الوجبات الخفيفة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والدهون والسكر والكافيين.

ويوضح مؤلفو الدراسة أنه عندما نبقى مستيقظين لوقت متأخر فإننا نمنح أنفسنا المزيد من الفرص لتناول الطعام دون مبالاة وظهر أن من أجري عليهم البحث يفضلون المشروبات الغازية مع الوجبات الخفيفة وهذا سبب آخر يجعل الأشخاص الذين يعانون من أنماط نوم سيئة ينتهي بهم الأمر إلى تناول المزيد من السعرات الحرارية غير الصحية يوميًا.

للحصول على نوم جيد، تنصح “مؤسسة النوم الوطنية” الأمريكية بالنوم المتصل من 7 إلى 9 ساعات للبالغين وكبار السن (غيتي)

ويوصي الأطباء بأن ينام البالغون سبع ساعات على الأقل كل ليلة من أجل الحفاظ على الصحة المثالية وترتبط قلة النوم بقائمة طويلة من المشكلات الصحية مثل زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة، ومع ذلك فإن هذه الدراسة تأخذ الأمور خطوة إلى الأمام من خلال رسم خط رابط بين قلة النوم والمزيد من الوجبات الخفيفة غير الصحية.

وقال كبير مؤلفي الدراسة كريستوفر تايلور -أستاذ التغذية الطبية في كلية الصحة وعلوم إعادة التأهيل- نعلم أن قلة النوم مرتبطة بالسمنة على نطاق أوسع “لكن كل هذه السلوكيات الصغيرة هي التي ترتكز حول كيفية حدوث ذلك”.

وجبات الصباح

وحللت الدراسة بيانات ما يقرب من 20 ألف بالغ أمريكي تتراوح أعمارهم بين 20 و60 عامًا بين عامي 2007 و2018 وقام كل مشارك بملء استمارات عن عادات الأكل والنوم اليومية وقسم فريق البحث المستجوَبين إلى فئات مختلفة بناءً على عدد ساعات النوم التي كانوا يحصلون عليها والقيمة الغذائية لوجباتهم الخفيفة المعتادة.

وقال معظم المشاركين (95.5٪) إنهم اعتادوا تناول وجبة خفيفة واحدة على الأقل يوميًا وأكثر من 50٪ من جميع السعرات الحرارية في الوجبات الخفيفة بين جميع المشاركين جاءت من الأطعمة والمشروبات غير الصحية مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة ورقائق البطاطس والبسكويت والمعجنات.

وبالمقارنة مع البالغين الذين ينامون بشكل روتيني سبع ساعات أو أكثر كل ليلة فإن أولئك الذين لديهم أنماط نوم أقل من المثالية كانوا أكثر عرضة لتناول الوجبات الخفيفة ذات القيمة الغذائية القليلة أو المعدومة بشكل عام في الصباح وأحد التفسيرات لذلك هو أنهم يحتاجون إلى مزيد من الطاقة والسعرات الحرارية في الصباح (بسبب قلة النوم).

النوم هو الحل

لاحظ الباحثون من خلال الدراسة أن تناول الوجبات الخفيفة ليلاً له عواقب أخطر إذ يدفع الكثيرين إلى إهمال التدريبات أو الأنشطة الرياضية لتكون النتيجة هي أن تلك السعرات الحرارية الزائدة تذهب معك إلى الفراش بدل حرقها.

وأوضح تايلور أن السعرات الحرارية التي تدخل للجسم ليلا عند التأخر في النوم وقضاء وقت أطول أمام الشاشات وقلة النشاط البدني تؤدي حتما للسمنة.

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واعتبر الباحثون ضبط ساعات النوم وجعلها كافية وأن جدول النوم الثابت يشجع أيضًا على تناول طعام صحي وخلص تايلور إلى أنه “كلما طالت فترة استيقاظنا زادت فرصنا في تناول الطعام غير الصحي وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة”، وأضاف “إذا كنت في الفراش تحاول النوم أفضل من أن تكون في المطبخ تأكل”.