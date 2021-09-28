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تقارير|أمريكا

أمريكا.. زيادة تاريخية في جرائم القتل عام 2020

بنادق من طراز AR-15 معروضة للبيع في متجر أسلحة نارية في أوشنسايد كاليفورنيا (ر ويترز)
بنادق من طراز AR-15 معروضة للبيع في متجر أسلحة نارية في أوشنسايد كاليفورنيا (ر ويترز)
28/9/2021-|آخر تحديث: 28/9/202112:39 PM (مكة المكرمة)

قال مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي آي) إن جرائم القتل في الولايات المتحدة ارتفعت خلال عام 2020 بنسبة 29.4% مقارنة بعام 2019.

وتعد هذه الزيادة التاريخية أعلى زيادة منذ أن بدأ (إف بي آي) في تجميع البيانات في ستينيات القرن الماضي وفقًا للبيانات الجديدة الصادرة عن المكتب الإثنين.

وأظهرت البيانات أن جرائم القتل بالأسلحة النارية شكلت أكثر من ثلثي جرائم القتل التي وقعت خلال الفترة المذكورة، فقد ارتكبت 21570 جريمة قتل عام 2020، بزيادة 4900 جريمة عن عام 2019 ارتكب 77٪ منها بسلاح ناري.

وسجلت مدن عدة منها ألبوكيرك وميلووكي وممفيس ودي موين معدلات قتل عالية قياسية.

ورغم هذه الأرقام لم يصل عدد جرائم القتل إلى ذروته حيث لا تزال التسعينيات تمثل مستويات قياسية إذ تم تسجيل 25000 جريمة قتل عام 1991.

كما أوضحت البيانات أن جرائم العنف – بما في ذلك الاعتداء والاغتصاب – بلغت نحو  1.3 مليون جريمة وارتفعت بنسبة 5.6% عام 2020 مقارنة بعام 2019، وازدادت الاعتداءات بنسبة 12% وانخفضت الجرائم المتعلقة بالممتلكات بنسبة 7.8% لتصل إلى نحو 6.5 مليون جريمة.

بلغ عدد جرائم العنف في أمريكا نحو 1.3 مليون جريمة عام 2020 (منصات التواصل)

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يشهدون زيادة في جرائم القتل مرة أخرى في عام 2021 ولكن بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في عام 2020.

ووفق بيانات مكتب الـ إف بي آي فإن عدد عمليات إطلاق النار في مدينة شيكاغو التي تعاني من جرائم مرتبطة بالعنف المسلح أكثر من أي مدينة أخرى في البلاد لا تزال تزيد عن 10 جرائم في عطلات نهاية الأسبوع، وسجلت المدينة منتصف الشهر الجاري تعرض 23 شخصًا لإطلاق نار ومقتل 4 أشخاص بأسلحة نارية.

وشكلت مدينة نيويورك ولوس أنجليس أكثر من 10٪ من جرائم القتل على الصعيد الوطني في عام 1990 لكنها تمثل أقل من 5٪ اليوم.

يذكر أن بيانات عام 2020 غير مكتملة إلى حد ما حيث قدم حوالي 16000 وكالة فقط من إجمالي 18619 وكالة إنفاذ قانون مؤهلة بياناتها الكاملة.

وبينما تتفاوت أسباب الارتفاع المفاجئ في جرائم القتل أشار علماء الجريمة إلى الصعوبات الاقتصادية في أعقاب وباء كورونا.

وواصلت المدن الكبرى الإبلاغ عن زيادات في معدلات القتل في مدنها في عام 2021، وأشار تقرير منتصف العام الصادر عن جمعية رؤساء المدن الكبرى أن جرائم القتل هذا العام أعلى من نفس الفترة من العام الماضي، مما يشير إلى زيادة محتملة أخرى لعام 2021.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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