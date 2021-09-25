انتقل الى المحتوى
البث الحي
تقارير

رسائل جديدة من أسرى جلبوع: انتصرنا وأطلقنا على النفق “الطريق إلى القدس”

25/9/2021-|آخر تحديث: 25/9/202104:09 PM (مكة المكرمة)

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين رسائل جديدة من الأسيرين محمد ومحمود العارضة من داخل سجون الاحتلال تحدثا من خلالها عن تفاصيل جديدة بشأن نفق الحرية أسفل سجن جلبوع وكذلك عن الأوضاع الحالية لهم داخل السجون.

ووجه محمود العارضة رسالة لأهالي الشهداء والجرحى والمعتقلين قال فيها إنه لم يتمكن من سماع سوى القليل من أخبارهم في حريته القصيرة من المعتقل وعبّر عن حزنه على إصابة أحد أبناء بلدته في اليوم التالي من هروبه.

الطريق إلى القدس

وقال الأسير إن سبب حفر النفق هو الحصول على الحرية وردا على استشهاد الأسير محمد الأشقر عام 2007 ولذات السبب جرى حفر النفق في سجن “شطة” سنة 2012، احتجاجا على استشهاد الأسير كمال أبو وعر والوضع المزري للأسيرات وظروف العزل السيئة وعدم تنفيذ مطالب الإضراب الكبير للأسرى سنة 2017.

كشف محمود العارضة أنه ورفاقه أطلقوا على النفق اسم “الطريق إلى القدس” قائلا “نعتبر أننا انتصرنا وأوصلنا أصواتنا إلى العالم بأننا دعاة حرية وأصحاب حق ومظلومية وعلى العالم أن يقف بجانبنا من أجل تحرير أراضينا”.

وكان محمود العارضة قد أقر بأنه قائد عملية الهروب من سجن جلبوع برفقة 5 أسرى آخرين، أعادت إسرائيل اعتقالهم بعد عمليات مطاردة دامت لأيام وقضى العارضة أكثر من 28 عاما في السجون الإسرائيلية منها 25 عاما متواصلة منذ اعتقاله سنة 1996 إذ يقضي حكما بالسجن مدى الحياة.

“لست إرهابيا أنتم المحتلون”

ووصف محمد العارضة ظروف الاعتقال داخل الزنزانة مؤكدا أنه لم ير أحدا ولم يخرج منها منذ إعادة اعتقاله وأنه لم يغير ملابسه وأن السجانين يزجون وجبات الطعام له من أسفل الباب.

وردا على وصف سلطات الاحتلال له بالإرهابي قال محمد “أنا لست إرهابيا أنتم محتلون وتمارسون الإرهاب بحقنا كشعب فلسطيني نحن ندافع عن أنفسنا”، وشكر الأسير المعاد اعتقاله كل من وقف بجانبه وعائلته واعتبر أن كل محافظات فلسطين أثبتت أنها عصية على الكسر.

وروى أيهم كممجي اللحظات الأولى لدخول مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة بعد انتزاع حريته من سجن جلبوع الإسرائيلي قبل أن يعيد الاحتلال اعتقاله ورفاقة مرة أخرى.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية مع محاميه منذر أبو أحمد وقال كممجي “شعرت بأنني أدخل الجنة غادرت جنين وهي طفلة وعدت إليها فوجدتها شابة يافعة والأشجار فيها نمت وكبرت والحجارة تبدلت وتغيرت”، ووصف أيهم علي لسان محاميه الإسرائيليين بأنهم “ضيوف غير مرغوب فيهم”.

صوت كل الفلسطينيين

وقال مدير هيئة الأسرى والمحررين في الخليل إبراهيم نجاجرة إن قضية الأسرى الستة نفضت الغبار عن كل الانتهاكات التي تجري في حق الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال، وأنهم وجهوا رسالة واضحة إلى المجتمع الإسرائيلي أنهم دعاة سلام وحرية في حين كان بإمكانهم التوجه للخيار الأمني.

وأضاف نجاجرة الذي حل ضيفا على قناة الجزيرة مباشر عبر الإنترنت أن المجتمع الدولي مطالب بالنظر في حقوق المجتمع الفلسطيني والأسرى الذين يعاملون معاملة غير إنسانية إذ تتم مساومتهم على العلاج والنوم وعلى أبسط الحقوق.

وقبضت الشرطة الإسرائيلية على الأسيرين محمد ومحمود العارضة، 10 سبتمبر/أيلول الجاري، بينما قبضت في اليوم التالي على زكريا الزبيدي ويعقوب قادري، وأعادت اعتقال أيهم كممجي ومناضل نفيعات في 19 من الشهر ذاته من الحي الشرقي لمدينة جنين شمالي الضفة الغربية، وسط مواجهات عنيفة اندلعت في المكان.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

الفرار من جلبوع يعيد قضية الأسرى للواجهة وغليان بسجن عوفر مع تصاعد القمع والتنكيل

حمّل نادي الأسير سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين أيهم فؤاد كممجي ومناضل يعقوب انفيعات اللذين تم إعادة اعتقالهما في جنين فجر اليوم وأسرى جلبوع الأربعة المُعاد اعتقالهم.

19/9/2021
المزيد من تقارير

حماس تطلب من البرهان وحمدوك إيقاف التعرض للفلسطينيين في السودان

علم حركة المقاومة الإسلامية(حماس) (غيتي)

حملة مصرية للمطالبة بـ”إنترنت بلا حدود”

المصريون يطالبون بخدمة إنترنت سريعة وبلا حدود (أ.ف.ب ـ أرشيفية)

هلع في البحرين قبيل عرض حلقة “المسافة صفر” عن انتهاك حقوق الأطفال في السجون

الحلقة تكشف بالوقائع تعرض الكثير من الأطفال لانتهاكا منذ لحظة اعتقالهم (الجزيرة)

تليغراف: الشرطة الإسرائيلية سيكون لها وجود دائم في الإمارات

افتتاح السفارة الإسرائيلية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

“أنقذوا الطفل محمد”.. ناشطون يدعون لمعاقبة أب عراقي قيّد طفله وعذبه

مطالبات بتشريع قانون ضد العنف الأسري في العراق

“ضربوني على بطني” الطفل الفلسطيني سفيان يروي للجزيرة مباشر قصة اعتقاله (فيديو)

جنود الاحتلال أثناء احتجازهم الطفل سفيان معاوية النتشة (11 عامًا) (منصات التواصل)

السودان.. محتجون يغلقون خطين لتصدير واستيراد النفط في بورتسودان

صور لحشد في مدينة كسلا شرق السودان-25 سبتمبر(مواقع التواصل)

بعد وقفها البيع في الأراضي المحتلة.. ولايات أمريكية تشن حربا على “بن آند جيري”

الشركة احتجت عن الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل في حق الفلسطينيين (موقع أنسبلاش)