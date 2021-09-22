علماء يحاولون استكشاف معنى أعمق للطيبة البشرية.. تعرف عليه!

اكتسب علماء النفس، في السنوات الأخيرة، فهمًا أعمق للطيبة البشرية وفوائدها، غير أنه لايزال هناك الكثير لاستكشافه.

وفي السياق، أطلقت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، بالتعاون مع فريق بحثي من جامعة ساسكس في المملكة المتحدة، استطلاع موسع عبر الإنترنت، اختاروا له اسم “اختبار اللطف”.

ويأمل القائمون على المشروع الوصول إلى صورة “أكثر كمالا” عن معنى اللطف والطيبة البشرية في عالمنا الحالي.

ويضم المشروع باحثين وأكاديميين وبعض العاملين في هيئة الإذاعة البريطانية، حيث من المقرر جمع نتائج الاستطلاعات وتحليلها، ثم عرض النتائج عبر إذاعة (راديو 4) التابعة لـ (بي بي سي) مطلع العام 2022.

وقالت كلوديا هاموند، مقدمة برنامج إذاعي، وواحدة من فريق عمل المشروع، في مقال نشرته (بي بي سي) الأربعاء، إن الأوراق البحثية المدرجة في إطار (اختبار اللطف) أشارت إلى أن “الطيبة البشرية واللطف سلوك ينتقل بين الأشخاص كالعدوى”.

وأوضحت قائلة: “يمكن أن يكون للأفعال اللطيفة تأثير مضاعف. مجرد سماع أن شخصًا آخر قد تصرف بلطف، يدفعنا لفعل الشيء نفسه”.

الطيبة واللطف سلوكان ينتشران كالعدوى (رويترز)

واستشهدت بدراسة أجراها الباحث روبرت سيالديني وزملاؤه، عندما قاموا بنشر إشعار في مرحاض أحد الفنادق، مفاده أن غالبية الضيوف يختارون إعادة استخدام مناشفهم؛ أدى ذلك إلى زيادة احتفاظ الضيوف بمناشفهم بدلا من استبدالها بأخرى جديدة؛ ما كان له أثر جيد على البيئة.

كما نوهت أن التصرف بلطف “يزيد الشعور بالرضا ويقلل من معدلات القلق”.

وأضافت في مقالها: “أثبتت دراسة أجرتها عالمة النفس الأمريكية إليزابيث دون، أن شعور العطاء للآخرين والمحتاجين له تأثير نفسي إيجابي كبير جدا، وأن التصرف بلطف يمكن أن يحسن صحة الأشخاص”.

وفي هذا الشأن، أشارت هاموند إلى رأي عالم الأعصاب بجامعة ساسكس، دان كامبل ميكلوجون، حين قال: “عندما نكون لطفاء مع غيرنا، تتولد في أدمغتنا أحاسيس تشبه تلك التي نشعر بها عندما نأكل طعامًا لذيذًا أو نحظى بمفاجأة سارة. تصبح هذه الأجزاء من الدماغ نشطة وتحفزنا على فعل هذا السلوك مرارًا وتكرارًا”.

وبالنظر إلى أجوبة المشاركين في (اختبار اللطف)، سردت هاموند بعض الممارسات التي صنفت بأنها أكثر الأعمال شيوعا لإظهار طيبة الأشخاص ولطفهم.

ومن بين هذه الممارسات: التقاط شيء أسقطه شخص غريب، أو التبرع بالمال للجمعيات الخيرية، أو مجاملة شخص ما.

بيد أنها في المقابل، شددت على أن التحلي بالـ “الطيبة واللطف” ليس دائما بالأمر السهل في جميع الأحيان.

وأشارت أن هناك أناس كثر يحاولون التصرف بطيبة ولطف، لكن يواجهون بعض المعوقات الخارجة عن إرادتهم، بينها الإحساس بالحرج من الغرباء أو عدم ملاحظتهم احتياج غيرهم للمساعدة.