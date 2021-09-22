الصحة العالمية: تلوث الهواء يقتل 7 ملايين شخص سنويًا

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن تلوث الهواء يقتل سبعة ملايين نسمة سنويا خاصة في البلدان الفقيرة، واضعة قيودا أكثر صرامة على ملوثات الهواء الرئيسية ومن بينها الجزيئات العالقة في الهواء.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تحدث فيها منظمة الصحة العالمية إرشادات جودة الهواء العالمية منذ 2005، فمنذ ذلك الحين، ازدادت بشكل كبير كمية البيانات التي تظهر أن تلوث الهواء يؤثر على جوانب مختلفة من الصحة.

وقالت المنظمة إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التعرض لتلوث الهواء، واضعة مخاطر تسببه بالمرض على قدم المساواة مع التدخين والأكل غير الصحي.

وأضافت المنظمة في بيان “عدلت منظمة الصحة العالمية جميع المستويات الإرشادية لجودة الهواء تقريبا باتجاه تنازلي، محذرة من أن تجاوز المستويات الجديدة تصاحبه مخاطر كبيرة على الصحة، والالتزام بها يمكن أن ينقذ ملايين الأرواح”.

وتهدف المبادئ التوجيهية التي وضعتها المنظمة إلى حماية الناس من الآثار الضارة لتلوث الهواء وتستخدمها الحكومات كمرجع للمعايير الملزمة قانونًا.

الهند في خطر

وذكر تقرير صادر عن مجموعة بحثية أمريكية، مطلع الشهر الجاري، أنه من المرجح أن يقلل تلوث الهواء متوسط العمر المتوقع لقرابة 40% من الهنود بأكثر من 9 سنوات.

وذكر التقرير الذي أعده معهد سياسات الطاقة بجامعة شيكاغو أن ما يربو على 480 مليون شخص يعيشون في مناطق شاسعة من وسط وشرق وشمال الهند -تشمل العاصمة نيودلهي- يعانون من مستويات مرتفعة من التلوث.

وقال التقرير “من المثير للقلق أن المستويات المرتفعة لتلوث الهواء في الهند اتسعت رقعتها الجغرافية بمرور الوقت”.

وعلى سبيل المثال تدهورت جودة الهواء بشكل كبير في ولاية ماهاراشترا في الغرب وولاية ماديا براديش بوسط البلاد.

وفي معرض إشادته بالبرنامج الوطني للهواء النظيف الذي أطلقته الهند في 2019 لكبح مستويات التلوث الخطيرة، قال التقرير إن “تحقيق أهداف البرنامج الوطني للهواء النظيف والحفاظ عليها” من شأنه أن يرفع متوسط العمر المتوقع في البلاد 1.7 عام ومتوسط العمر المتوقع في نيودلهي 3.1 سنوات.

ويهدف البرنامج الوطني إلى تقليل التلوث في 102 مدينة هي الأكثر تلوثا بنسبة 20 – 30% بحلول 2024 من خلال خفض الانبعاثات الصناعية وعوادم المركبات وإجراءات أخرى.

وكانت نيودلهي العاصمة الأكثر تلوثا في العالم في 2020 للعام الثالث على التوالي وفقا لمجموعة (آي. كيو. إير) وهي مجموعة سويسرية تقيس مستويات جودة الهواء بناء على تركيز الجسيمات العالقة في الهواء الضارة بالرئة والمعروفة باسم (بي.إم. 2.5).