العودة للمدارس.. 5 أفكار لوجبات مدرسية يستطيع الأب إعدادها (فيديو)

يعد تجهيز الوجبة المدرسية مهمة ارتبطت بالأم وحرصها على توفير الأغذية الصحية لأبنائها، التي تمنحهم الطاقة اللازمة خلال يومهم الدراسي.

وقد تكون هذه المهمة فرصة للأب لإظهار مشاركته في تربية الأبناء واكتشاف تفضيلاتهم الغذائية، إضافة إلى إظهار حسه الإبداعي في الطعام.

وهذه بعض أفكار الوجبات المدرسية ذات العناصر المتكاملة التي يمكن للأب إعدادها بسهولة:

وجبة مدرسية مبتكرة (مواقع التواصل)

1- كثير من الإبداع

في حالة توفر الوقت لدى الأب، يمكنه استخدام المواد الغذائية لصنع بعض أشكال الحيوانات.

ويمكن تزيين شرائح الخبز المحشو بالجبن ببعض حبات الزيتون والطماطم بعد تشكيلها على هيئة خنفساء.

2-التركيز على الفواكه

من أسهل الطرق لإعداد وجبة مدرسية صحية وخفيفة هو احتواؤها على أنواع مختلفة من الفواكه المتوفرة في ثلاجة المنزل.

ويمكن إضافة بعض قطع الجبن معها ليحصل الطفل على غالبية العناصر الغذائية أو وضع المربى والشلوكولاتة الداكنة قليلة السكر بجانبها.

الفواكه عنصر مهم في الوجبات المدرسية (مواقع التواصل)

3- بواقي الطعام

من المناسب للطفل أن يحصل على بعض من طعام متبق من وجبة عشاء سابقة معه إلى المدرسة شرط تنظيمها وترتيبها بشكل جيد في الصحن المخصص لها.

ويمكن للأب وضع قليل من الأرز وقطع من كفتة اللحم أو الدجاج، مع أي نوع من الخضروات الطازجة مثل الجزر والخيار.

4- المعجنات لكن باعتدال

يحتاج الأطفال للكربوهيدرات في جميع وجباتهم الغذائية.

ويستطيع الأب تقسيم شرائح الخبز على هيئة أشكال هندسية والتنويع في أنواع الجبن المستخدم.

ويمكن إضافة كوب من اللبن (الزبادي) المحلى بالفاكهة ليمنح الأطفال قدرًا من السكريات.

بدائل صحية في الوجبات المدرسية (مواقع التواصل)

5- البدائل الصحية

تعد شطائر الخضروات (ساندويتشات) من البدائل الصحية الجاذبة لانتباه الأطفال، ويمكن عمل سندويتشات صحية من أوراق الخس أو بتقسيم ثمرة الفلفل إلى قسمين وحشوها بالمكونات المحببة لدى الطفل مثل الدجاج بالمايونيز أو التونة بالخضروات.

ويمكن إرفاق هذه الوجبة ببعض من قطع الكعك المملح وحبات البندورة.