من اللوز ونواة التمر.. وصفات آمنة لإعداد الكحل المنزلي (فيديو)

يعد كحل العين من مستحضرات التجميل التي تتفق غالبية النساء على فعاليتها حتى أولئك الذين لا يحبذون استخدام هذه المستحضرات بشكل روتيني.

كما يجد بعض الرجال أن الكحل يساعد في تحديد شكل العين وإكسابها حيوية ولمعانا.

والكحل من أقدم مستحضرات التجميل ويستخرج عادة من مواد موجودة في الطبيعة مثل حجر الإثمد، الذي ينصع منه ما يسمى بالكحل العربي، وغيرها من المواد الطبيعية كنواة التمر واللوز.

ويختلف الكحل الطبيعي عن التجاري الذي عادة ما يكون مخلوط بنسبة كبيرة من عنصر الرصاص، وأكسيد الزنك، والربون اللابلوري.

ويوفر الكحل الطبيعي عدة فوائد للعين منها قتل للجراثيم، وإنبات الرموش، والمساعدة في علاج الالتهابات والتقرحات التي قد تتعرض لها العيون.

وفي هذه السطور نقدم لك سيدتي خطوات يمكنك من خلالها إعداد الكحل الطبيعي في منزلك:

نواة التمر عنصر آمن لصناعة الكحل الطبيعي (مواقع التواصل)

إعداد الكحل من نواة التمر

1- اغسلي كمية من نوى التمر بالماء جيدا للتخلص من أية بقايا عالقة به، ثم ضعيه في الشمس لمدة يومين.

2- انقعي النوى في الماء لمدة يومين إلى ثلاثة أيام حتى ينتفخ ويتضاعف حجمه.

3- صفي النوى من الماء، ثم ضعيه في الشمس لمدة 10 أيام حتى تجف تماما.

4- ضعي النوى في صينية الفرن، واتركيه يجف في الفرن على حرارة 280 درجة مئوية إلى أن يصبح لونها أسود كالفحم تماما.

5- اطحني النوى في المطحنة الكهربائية أو الهاون حتى تصبح كالبودرة.

6- انخلي البودرة الناتجة واستخرجي منها أي شوائب.

7- اخلطي البودرة السوداء المستخرجة بقليل من زيت الخروع لتكون جاهزة على الاستخدام.

إعداد الكحل من اللوز الطبيعي

1- احضري لوز خام غير مملح أو محمص

2- تعريض 4 حبات من اللوز بشكل مباشر للنار مع الحرص على وصول النيران إلى جميع الجوانب

3- استمرار تعريض اللوز للنار حتى يتغير لونه إلى الأسود

4- طحن اللوز جيدا وتصفية البودرة الناتجة من أي شوائب

5- مزج بودرة اللوز بقليل من أي نوع من الزيوت المرطبة مثل الجوجوبا أو جوز الهند أو جل الصبار (ألوفيرا)