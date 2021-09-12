كيف غيرت أحداث 11 سبتمبر شكل السينما؟ وهكذا أصبح يظهر المسلمون

نشر موقع “ذا كونفرسيشن” بنسخته الأمريكية تقريرا عن كيفية تغير السينما وتعاطي الأفلام مع القضايا التي تخص برج التجارة العالمي والإرهاب بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول.

وقال الموقع إن أحد التعليقات الأكثر شيوعًا على أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، سواء بين شهود العيان في المكان أو المعلقين عن بعد، هو أن “تدمير مركز التجارة العالمي أشبه بشيء لا يُرى إلا في الأفلام”.

ويقول التقرير الذي كتبه كل من المحاضرة في قسم الأفلام بجامعة ليفربول، ماريا فلود، وأستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة زيورخ، مايكل سي فرانك، إنه إذا كانت الهجمات تبدو وكأنها فيلم، فإن رد هوليوود الفوري كان أن الأفلام التي تم إصدارها في أعقاب الحدث يجب ألا تكون شبيهة بأحداث 11 سبتمبر.

وأضاف: “أصبح وجود مركز التجارة العالمي في الأفلام من المحرمات. تم سحب المقطع الدعائي الأصلي لفيلم (سبايدر مان 2001 ) الذي يظهر البرجين التوأمين، بينما كان لا بد من إعادة تصوير المشهد النهائي لفيلم (رجال ذوو بزات سوداء 2). بالنسبة للإصدارات الأخرى المختلفة، تم مسح البرجين التوأمين في مرحلة ما بعد الإنتاج.

ويضيف التقرير أنه من المتوقع ترميم الأبراج “رقميًا” في فيلم “مركز التجارة العالمي 2006” وهو من إخراج أوليفر ستون. ويعيد الفيلم بناء الأحداث من وجهة نظر رجال الشرطة الذين تواجدوا في البرج الشمالي عندما انهار البرج الجنوبي.

غموض أخلاقي

ولقي غزو أفغانستان عام 2001 والعراق عام 2003 دعمًا واسع النطاق في البداية في الولايات المتحدة. وقد أظهر استطلاع للرأي في أكتوبر/ تشرين الأول 2001، أن 88٪ من الموجودين في الولايات المتحدة يؤيدون الرد العسكري على هجمات 11 سبتمبر. لكن مع استمرار الحروب، انخفض الدعم بشكل كبير.

وتعكس الدراما الواقعية للمخرجة كاثرين بيجلو، في كل من فيلم “خزانة الألم “وفيلم “30 دقيقة بعد منتصف الليل”، الغموض الأخلاقي لموقف الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

في غضون ذلك، تلتقط أفلام مثل “عين في السماء” الطبيعة غير الشخصية لحرب الطائرات بدون طيار بعيدة المدى. على شاشة التلفزيون، يتتبع المسلسل الذي يحظى بشعبية كبيرة “أرض الوطن” تورط الأمريكيين والعراقيين في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

وتركز العديد من هذه الروايات على شخصية المرأة الغربية البيضاء، ربما كوسيلة لـ “تلطيف” صورة الولايات المتحدة في الخارج، حيث يتماشى هذا التحرك بعيدًا عن أفلام الإثارة الرائجة إلى المزيد من الأعمال الدرامية الشخصية مع تحول الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما المعلن نحو شكل من أشكال “الحرب الإنسانية”، وهي خطوة أطلق عليها البعض “إضفاء الطابع الإنساني على الصراع اللانهائي”.

تركز العديد من هذه الروايات على شخصية المرأة الغربية البيضاء كوسيلة لـ “تلطيف” صورة الولايات المتحدة في الخارج

(أسوشيتد برس)

الإرهابي والبطل

كما تطورت شخصية “الإرهابي” في السينما بعد 11 سبتمبر. في الثمانينيات والتسعينيات، كان “الإرهابيون” الذين تم الإشارة إلى أنهم مسلمين أو عرب في أفلام مثل “ترو لايز” موجودون جنبًا إلى جنب مع الأشرار في فيلم “داي هارد” أو رجال الجيش الجمهوري الأيرلندي في أفلام مثل “الشيطاني” و “لعبة البكاء”. لكن بعد 11 سبتمبر، تم ربط الإرهاب بشكل أساسي بالجهاد في أفلام هوليوود، حيث يُحرم الإرهابيون في كثير من الأحيان من أي توصيف عميق بل ويتناقضون مع أبطال الولايات المتحدة.

ويعتبر فيلم “القناص الأمريكي” مثالًا رئيسيًا على ذلك. روى الفيلم قصة كريس كايل، أحد أكثر القناصين فتكًا في تاريخ الجيش الأمريكي، وانقسم النقاد، ووصفته الصحافة اليسارية بأنها دعاية جمهورية، بينما أشادت مجلة ناشونال ريفيو ذات الميول اليمينية بالفيلم لالتقاطه “الحقيقة”. طبيعة العدو هم العراقيون الذين تسميهم الشخصية المركزية بـ”المتوحشين “.

لكن صانعي الأفلام من جميع أنحاء العالم سعوا أيضًا لالتقاط التداعيات المستمرة للحدث وما تلاه من “الحرب على الإرهاب”. حيث يتناول فيلم المخرجة الهندية الأمريكية ميرا ناير “الأصولي المتردد”، المأخوذ عن رواية محسن حميد التي تحمل نفس العنوان، الصورة النمطية العرقية والإثنية الموجودة في أفلام مثل American Sniper. ويلعب ريز أحمد دور Changez، وهو شاب باكستاني في الولايات المتحدة ينتقل من موظف ناجح إلى مهاجر خائب الأمل.

الحرية والنصر؟

ويعد الهجوم على مركز التجارة العالمي أحد أهم أحداث القرن الحادي والعشرين. لدرجة أنه يتم استخدامه كعلامة للأجيال، يميز جيل الألفية عن الجيل “زد” وهم الجيل المولود تقريبا في منتصف التسعينات، من حيث ما إذا كان المرء يتذكر الحدث مباشرة أم لا.

ويشير التقرير إلى أن حتى عالم “مارفل” السينمائي، مع مشاهديه الشباب في الغالب، قد ألمح بشكل مجازي إلى فشل “الحرب على الإرهاب”. يبدو أن أحدث عرض تلفزيوني لهم هو “لوكي”، يشكك في صحة بعض اللغة التي أحاطت بـ 11 سبتمبر وما بدأ باسم “عملية الحرية الدائمة”.

وبعد ظهر يوم 11 سبتمبر، صرح جورج دبليو بوش أن “الحرية نفسها تعرضت للهجوم هذا الصباح” – يتحدى “لوكي” فكرة التحرير ذاتها ، قائلاً: “الكذبة الأولى والأكثر قمعًا على الإطلاق كانت أغنية الحرية”.

ويختم التقرير بقوله: “والآن بينما يشهد العالم استيلاء طالبان على أفغانستان في غضون أيام من انسحاب القوات الأمريكية والبريطانية، يبقى أن نرى كيف ستتعامل هوليوود ليس فقط مع أحداث 11 سبتمبر، ولكن تداعياتها المستمرة – والتي قد تعالجها حتى آلة أحلام هوليوود. تكافح للدوران في مشهد الحرية والنصر”.