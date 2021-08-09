10 نصائح لتبريد المنزل بدون كهرباء

9/8/2021-|آخر تحديث: 9/8/202111:30 AM (مكة المكرمة)
تشهد منطقة الشرق الأوسط منذ أيام واحدة من أشد موجات الحر ضراوة في ظل ما تعانيه بعض بلدان المنطقة من أزمات حادة في توفر الطاقة الكهربائية ما يزيد من صعوبة مواجهة هذه الأجواء المناخية.
مهندس الكهرباء السوري عبد الله جلال الدين قدم عبر وكالة الأناضول 10 خطوات من أجل مواجهة الحرارة في فصل الصيف والسماح للبرودة بالدخول إلى المنازل والحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة:
- فرق درجات الحرارة بين الليل والنهار كبير نوعا ما لذلك يمكن خلال النهار إغلاق النوافذ وعزلها بلاصق عاكس للشمس، وتجنب الستائر الداكنة خلال الليل، وفتح النوافذ عند ساعات الصباح قبل شروق الشمس.
- كل الأجهزة التي تعمل بالكهرباء أو الغاز أو الوقود هي مولدات حرارة خفية، مثل الإنارة والثلاجة والغسالة والفرن، فيجب تجنب وضعها قريبة من أماكن المعيشة والنوم، واستخدام الشفاط لسحب الحرارة الناتجة عن هذه الأجهزة، واستبدال الإنارة التقليدية بإنارة (led) موفرة للطاقة.
- لا تستخدم المروحة لدفع الهواء بشكل مباشر باتجاهك واستخدمها لدفع الهواء الحار بحيث يتم طرده للخارج وبالتالي السماح بدخول الهواء البارد وخاصة في ساعات الليل.
- المشروبات الباردة لها تأثير عكسي على حرارة الجسم إذ أن الجسم يحاول الحفاظ على درجة حرارة ثابتة بينما المثلجات أو المشروبات الباردة تقلل حرارته مؤقتا ما يحرض الجسم على حرق سعرات حرارية لتعويض النقص وبالتالي إنتاج طاقة وحرارة أكثر وعلى العكس تماما فإن المشروبات الساخنة أو معتدلة الحرارة لها تأثير أفضل بكثير من الباردة.
- السجاد عازل لبرودة الأرض لذلك يجب تجنبه في الصيف.
- ليس فقط التأثير الفيزيائي يلعب دورا مهما بل التأثير النفسي أيضا فالغرف الخالية تعطي إحساسا بالبرودة والألوان الداكنة تعطي شعورا بالدفء ففي الصيف حاول تخفيف المفروشات والفوضى في المنزل واستخدم ألوان فاتحة للمفروشات وطلاء الجدران.
- للنوم بسهولة في ليالي الصيف تجنب الفراش الإسفنجي فهو مخزن جيد للحرارة التي ينتجها الجسم واستبدله بفراش النوابض ذي التهوية الجيدة وبحسب الخبراء فإن أصعب مرحلة في ظل الحرارة المرتفعة هو بداية النوم لذلك قبل النوم ينصح بوضع كيس من الثلج عند القدمين.
- في الصيف يجب تجنب الطعام الحار أو الحاد الذي يحتوي على البهارات الكثيفة إذ أن البخار والحرارة المنبعثة من الطعام إلى جانب التوابل تنشط عملية إنتاج الطاقة والحرارة في الجسم.
- في الأيام الحارة الجافة يعمل مسح الأرضيات بالماء على تبريد المنزل كما ينصح بوضع مناشف قطنية على النوافذ ورشها بالماء ليتحول الماء داخل المنشفة لبخار يعطي تأثيرا ملطفا على هواء الغرفة.
- الحرارة العالية لا تعني أن نبقى قرب أجهزة التبريد والتكييف السباحة والحمام الشمسي وممارسة أي رياضة مع استخدام كريمات وملابس الحماية من الشمس تساعد في التخلص من الضغوط النفسية وإضفاء إحساس بالإيجابية والسعادة فالصيف كما كل الفصول ليس علينا محاربته وإنما التعايش معه.