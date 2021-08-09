10 نصائح لتبريد المنزل بدون كهرباء

تشهد منطقة الشرق الأوسط منذ أيام واحدة من أشد موجات الحر ضراوة في ظل ما تعانيه بعض بلدان المنطقة من أزمات حادة في توفر الطاقة الكهربائية ما يزيد من صعوبة مواجهة هذه الأجواء المناخية.

مهندس الكهرباء السوري عبد الله جلال الدين قدم عبر وكالة الأناضول 10 خطوات من أجل مواجهة الحرارة في فصل الصيف والسماح للبرودة بالدخول إلى المنازل والحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة: