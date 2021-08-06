السفير الأمريكي في ليبيا للجزيرة مباشر: واثق من إجراء الانتخابات الليبية نهاية العام الجاري (فيديو)

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند إنه على ثقة من إجراء الانتخابات الليبية المقررة نهاية العام الجاري على الرغم من إقراره بصعوبة الموقف بين الفرقاء الليبيين.

وأضاف نورلاند خلال مقابلة مع الجزيرة مباشر، أمس الخميس، أن واشنطن تمارس جهودا دبلوماسية من أجل التوصل إلى حلول دبلوماسية للأوضاع في ليبيا.

السفير الأمريكي في #ليبيا ريتشارد نورلاند: أعتقد أن الانتخابات ستقام في ديسمبر pic.twitter.com/qQptAIpjPq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 5, 2021

وقال السفير الأمريكي إن المفاوضات التي تجري حاليا بين الفاعلين السياسيين في ليبيا تتعلق بماهية الانتخابات المقررة وصلاحيات المنتخبين والأمور الفنية المتعلقة بالانتخابات، مضيفا أن هذا أمر طبيعي على حد قوله.

السفير الأمريكي في #ليبيا ريتشارد نورلاند: التركيز كان على إيجاد المتطلبات الفنية والأمنية والقانونية والدستورية حتى تقام الانتخابات في ديسمبر pic.twitter.com/5nD3zWU6vp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 5, 2021

وأضاف أن القادة الفاعلين في ليبيا يدركون أن الوقت يداهمهم بخصوص الانتخابات وأنهم يعملون جاهدين لتحقيقها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هؤلاء القادة يتعين عليهم تحمل المسؤولية أمام قواعدهم الجماهيرية بالبلاد حال أخفقوا في التوصل إلى اتفاق.

وقال نورلاند إن الولايات المتحدة تعمل مع تركيا وروسيا لضمان خروج المقاتلين السوريين من ليبيا.

السفير الأمريكي في #ليبيا ريتشارد نورلاند: نعتبر أن النزاع في ليبيا في طريقه نحو الحل، ويمكن إجراء محادثات بشأن رفع التجميد عن الأموال الليبية في الخارج pic.twitter.com/WCtgfHtoej — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 5, 2021

وأضاف أن واشنطن تدعو كل الأطراف الدولية الفاعلة في ليبيا إلى ضمان خروج المقاتلين الأجانب من البلاد، مشيرا إلى صعوبة الأمر.

وقال السفير الأمريكي إن اللواء المتقاعد خليفة حفتر يمكنه المساهمة في توحيد الجيش الليبي في البلاد، رافضا في الوقت نفسه التعليق على الدعاوى القضائية التي يواجهها حفتر في الولايات المتحدة.

السفير الأمريكي في #ليبيا ريتشارد نورلاند: التدخل العسكري في ليبيا لن يخدم أي طرف، والهدف الآن هو توحيد جميع المؤسسات بما في ذلك المؤسسة العسكرية pic.twitter.com/LlNl78Vekk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 5, 2021

وأشار السفير الأمريكي إلى أن قادة عسكريين من شرق ليبيا وغربها يجرون مشاورات في إطار لجنة (5+5) للتوصل إلى اتفاق لرحيل القوات الأجنبية على ليبيا.

وأضاف نورلاند أن الولايات المتحدة تشارك في تحقيق هذه الرؤية التي يضعها القادة العسكريون الليبيون والذي تمكنوا من خلال المفاوضات بفتح الطريق الساحلي الحيوي في البلاد.

ويربط الطريق الساحلي في ليبيا شرق البلاد وغربها، وكان مغلقا في المسافة بين مصراتة وسرت منذ أكثر من عامين جراء المعارك المحتدمة بين مليشيات حفتر وقوات حكومة الوفاق الليبية في طرابلس.