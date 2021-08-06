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السفير الأمريكي في ليبيا للجزيرة مباشر: واثق من إجراء الانتخابات الليبية نهاية العام الجاري (فيديو)

السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند (الفرنسية)
السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند (الفرنسية)
5/8/2021-|آخر تحديث: 6/8/202101:30 AM (مكة المكرمة)

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند إنه على ثقة من إجراء الانتخابات الليبية المقررة نهاية العام الجاري على الرغم من إقراره بصعوبة الموقف بين الفرقاء الليبيين.

وأضاف نورلاند خلال مقابلة مع الجزيرة مباشر، أمس الخميس، أن واشنطن تمارس جهودا دبلوماسية من أجل التوصل إلى حلول دبلوماسية للأوضاع في ليبيا.

وقال السفير الأمريكي إن المفاوضات التي تجري حاليا بين الفاعلين السياسيين في ليبيا تتعلق بماهية الانتخابات المقررة وصلاحيات المنتخبين والأمور الفنية المتعلقة بالانتخابات، مضيفا أن هذا أمر طبيعي على حد قوله.

وأضاف أن القادة الفاعلين في ليبيا يدركون أن الوقت يداهمهم بخصوص الانتخابات وأنهم يعملون جاهدين لتحقيقها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هؤلاء القادة يتعين عليهم تحمل المسؤولية أمام قواعدهم الجماهيرية بالبلاد حال أخفقوا في التوصل إلى اتفاق.

وقال نورلاند إن الولايات المتحدة تعمل مع تركيا وروسيا لضمان خروج المقاتلين السوريين من ليبيا.

وأضاف أن واشنطن تدعو كل الأطراف الدولية الفاعلة في ليبيا إلى ضمان خروج المقاتلين الأجانب من البلاد، مشيرا إلى صعوبة الأمر.

وقال السفير الأمريكي إن اللواء المتقاعد خليفة حفتر يمكنه المساهمة في توحيد الجيش الليبي في البلاد، رافضا في الوقت نفسه التعليق على الدعاوى القضائية التي يواجهها حفتر في الولايات المتحدة.

وأشار السفير الأمريكي إلى أن قادة عسكريين من شرق ليبيا وغربها يجرون مشاورات في إطار لجنة (5+5) للتوصل إلى اتفاق لرحيل القوات الأجنبية على ليبيا.

وأضاف نورلاند أن الولايات المتحدة تشارك في تحقيق هذه الرؤية التي يضعها القادة العسكريون الليبيون والذي تمكنوا من خلال المفاوضات بفتح الطريق الساحلي الحيوي في البلاد.

ويربط الطريق الساحلي في ليبيا شرق البلاد وغربها، وكان مغلقا في المسافة بين مصراتة وسرت منذ أكثر من عامين جراء المعارك المحتدمة بين مليشيات حفتر وقوات حكومة الوفاق الليبية في طرابلس.

المصدر : الجزيرة مباشر

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