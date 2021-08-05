“موت بطيء” يهدد النازحين في مخيم القحفة بمدينة تعز اليمنية (فيديو)

أظهرت جولة للجزيرة مباشر في مخيمة القحفة الحمراء غربي مدينة تعز في اليمن الأوضاع المعيشية المتردية التي يعيشها النازحون هناك جراء ويلات الحرب التي تعم البلاد منذ سنوات.

وقال النازحون في المخيم إنهم لا يجدون ما يسدون به رمقهم فضلا عن انعدام خدمات الرعاية الصحية وتوفر الأدوية.

واشتكت نساء ورجال في المخيم من أن الأمراض والأوبئة تنهش في أجسامهم وأجسام أطفالهم دون أن يجدوا جرعة علاج تنقذ حياتهم أو تخفف آلامهم على الأقل.

وعبر نازحون عن سخطهم من تجاهل السلطات المحلية وعدم تجاوب المنظمات الخيرية والطوعية مع ما يتعرضون له من تحديات ومشكلات تتمثل في حاجتهم الملحة للمواد الغذائية وأدوية الطوارئ وإجراء مراجعة دورية لخيام بعض النازحين التي تهالكت وتدمرت بالكامل بسبب قوة الرياح وزيادة معدلات السيول والأمطار خلال موسم الخريف.

وتعيش محافظة تعز اليمنية المكتظة بالسكان حصارا مضروبا منذ أكثر من 5 سنوات على طرقها الرئيسية يفرضه المسلحون الحوثيون.