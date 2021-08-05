البث الحي
تقارير

مطالبات بالتحقيق في فيديو للجيش المصري يظهر “إعدامات خارج نطاق القضاء”

صورة مأخوذة من الفيديو الذي نشره المتحدث العسكري المصري (الجيش المصري)
صورة مأخوذة من الفيديو الذي نشره المتحدث العسكري المصري (الجيش المصري)
5/8/2021-|آخر تحديث: 5/8/202111:14 PM (مكة المكرمة)

دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، إلى إجراء تحقيق بشأن تسجيل مصور نشره الجيش المصري تظهر فيه مشاهد لقتل بعض الأشخاص بالأعيرة النارية، والتي وصفتها المنظمة بإنها “إعدامات خارج نطاق القضاء”.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان “على النائب العام المصري أن يحقق على وجه السرعة فيما يبدو أنه إعدامات خارج نطاق القضاء على يد أفراد من الجيش في شمال سيناء”.

وأضافت أن مقطع الفيديو “يظهر جنديا يطلق النار على شخص من مسافة قريبة بينما كان نائما في خيمة مؤقتة” فضلا عن “رجل أعزل يُرشق بوابل من الرصاص من أعلى وهو يجري في الصحراء”.

والأحد الماضي، نشر المتحدث باسم الجيش المصري بيانا ومقطعا مصورا أعلن فيهما أنّه قتل “89 تكفيريا شديد الخطورة” خلال عمليات الجيش في شبه جزيرة سيناء شمال شرق البلاد خلال فترة لم يحددها، وأشار بيان المتحدث العسكري إلى مقتل وجرح ثمانية من أفراد الجيش في هذه العمليات.

ونظرا لاحتواء الفيديو على لقطات غير مناسبة، فإن الجزيرة مباشر تمتنع عن نشره لحساسيته ويمكن متابعته على صفحة المتحدث العسكري المصري من هنا.

وتنفذ قوات الجيش المصري، منذ فبراير/شباط 2018، حملة واسعة ضد مجموعات مسلحة في سيناء، ويقول الجيش إن أكثر من ألف شخص يشتبه في أنهم “جهاديون” وعشرات العسكريين.

ولا يمكن التحقق من الأوضاع على الأرض، إذ لا تتوفر سوى الرواية الرسمية عن الأحداث نظرا لحظر دخول الصحفيين إلى شمال سيناء.

وقال فيليب لوثر مسؤول منظمة العفو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البيان إن “اللقطات المقلقة للغاية في هذا الفيديو العسكري الترويجي المصري تقدم لمحة عن الجرائم المروعة التي ارتكبت باسم مكافحة الإرهاب في مصر”.

وأشارت المنظمة في بيانها إلى أنها تعرفت على بندقية (كاربين إم 4) أمريكية الصنع من بين الأسلحة التي ظهرت في الفيديو.

وقالت إن “المجتمع الدولي يجب أن يُوقف بشكل عاجل نقل الأسلحة أو المعدات العسكرية حيث يوجد خطر واضح من احتمال استخدامها لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان”.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

حول هذه القصة

صور أقمار صناعية ترصد حجم الدمار.. هل كان الجيش المصري مجبرا على هدم بيوت أهالي سيناء؟ (فيديو)

قال باحثون وخبراء إن ما يحدث في سيناء من هدم لآلاف المنازل وتهجير المدنيين وإبادة للبنى التحتية جريمة حرب لا يمكن تبريرها، وذلك بعد تقرير حقوقي رصد بالأقمار الصناعية حجم عمليات هدم المنازل في سيناء.

18/3/2021

من برنامج: المسائية

رايتس ووتش تتهم الجيش المصري بارتكاب جرائم حرب في سيناء

اتهمت منظمة (هيومن رايتس ووتش) الجيش المصري بارتكاب ما وصفته بجرائم حرب خلال عملياته العسكرية في سيناء عبر هدم المنازل وتجريف الأراضي الزراعية وتهجير الأهالي مما يعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.

المزيد من تقارير

“موت بطيء” يهدد النازحين في مخيم القحفة بمدينة تعز اليمنية (فيديو)

أوضاع معيشية متردية يعيشها النازحون في مخيم القحفة الحمراء في تعز اليمنية (الجزيرة مباشر)

السودان يحذر مواطنيه بعد ارتفاع جديد في منسوب النيل والخرطوم تترقب الفيضانات

مياه الفيضانات غمرت منازل وقرى بأكملها في العاصمة السودانية في سبتمبر/أيلول 2020 (الأناضول)

تجاوزت الـ 50 ولديها 15 حفيدا.. فلسطينية تحصل على الثانوية العامة بتفوق (فيديو)

السيدة مها الحصيني تحدت جميع الظروف ونجحت بتفوق بالثانوية العامة (وفا)

صاحب المحلات الـ8 المهدمة بالقدس: الاحتلال استهدفها لموقعها الحيوي مستغلا إجازة المحكمة (فيديو)

قوات الاحتلال هدمت المحلات فأصبحت 40 عائلة من دون مصدر للدخل (وسائل إعلام فلسطينية)
الأكثر قراءة

لهذا السبب.. برشلونة يعلن رحيل ميسي عن الفريق

لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي (غيتي)

أستاذ بجامعة الأزهر مؤيدا قرار السيسي: الخبز الزائد يصنع منه مشروب محرم بالأرياف (فيديو)

أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر أحمد كريمة (إعلام مصري)

نقص الأكسجين الناتج عن كورونا.. ماذا نفعل؟ الحل مع الحكيم

كوفيد-19 يتسبب في عدم حصول خلايا الجسم على كفايتها من الأكسجين (غيتي)

كيف ساهمت مسيرات بيرقدار في اكتشاف ومكافحة حرائق الغابات في تركيا؟ (فيديو)

طائرة بيرقدار المسيرة التركية (الأناضول)