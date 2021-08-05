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السودان يحذر مواطنيه بعد ارتفاع جديد في منسوب النيل والخرطوم تترقب الفيضانات

مياه الفيضانات غمرت منازل وقرى بأكملها في العاصمة السودانية في سبتمبر/أيلول 2020 (الأناضول)
مياه الفيضانات غمرت منازل وقرى بأكملها في العاصمة السودانية في سبتمبر/أيلول 2020 (الأناضول)
5/8/2021-|آخر تحديث: 5/8/202107:35 PM (مكة المكرمة)

حذر السودان، اليوم الخميس، مواطنيه من فيضانات جراء ارتفاع جديد في منسوب مياه نهر النيل بالعاصمة الخرطوم.

وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية في بيان “تجاوز نهر النيل في الخرطوم منسوب الفيضان بمقدار 24 سنتيمترا (بعد أن سجل الأربعاء 14 سم)”.

وذكرت الوزارة أن إيراد النيل الأزرق انخفض عند محطة الديم بالحدود السودانية الإثيوبية إلى 742 مليون متر مكعب بعد أن سجل الأربعاء 806 ملايين متر مكعب.

ودعت الوزارة المواطنين في كل القطاعات إلى “اتخاذ كل التحوطات اللازمة”.

والسبت الماضي، أعلنت السلطات ارتفاع عدد ضحايا سيول وفيضانات إلى 7 قتلى إثر مقتل 3 بينهم طفل في ولاية الجزيرة وسط البلاد.

ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو/حزيران إلى أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة.

وسنويا، تواجه البلاد خلال هذه الفترة فيضانات وسيولا واسعة تسببت العام الماضي في وفاة 138 شخصا.

وفي 18 يوليو/تموز الماضي، أعلنت وزارة الري والموارد المائية زيادة متوقعة في وارد مياه النيل الأزرق نتيجة الأمطار الغزيرة في الهضبة الإثيوبية ودعت مواطنيها القاطنين على جانبي النيل إلى الحيطة والحذر حفاظا على الأرواح والممتلكات.

الملء الثاني

وفي 19 يوليو الماضي، أعلنت إثيوبيا أنها أكملت الملء الثاني دون أضرار على السودان ومصر، وهو ما شككت به الخرطوم والقاهرة.

وتتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي ملزم للحفاظ على سلامة منشآتهما المائية ولضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه النيل وهي 55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليارا على الترتيب.

ووضعت إثيوبيا حجر الأساس لسد النهضة، في أبريل/نيسان 2011، لتوليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق في ولاية بني شنقول على مسافة 20 كيلومترًا من الحدود السودانية بتكلفة تبلغ نحو 4.8 مليارات دولار.

ويبلغ ارتفاع سد النهضة نحو 170 مترا وبسعة تخزينية تصل إلى حوالي 74 مليار متر مكعب، وتقدر مدة الملء من قبل إثيوبيا بين 5 و7 سنوات.

إجراءات احترازية

واتخذ السودان إجراءات احترازية قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة ما أثر على إنتاج الكهرباء في البلاد، إذ لجأت الخرطوم إلى تغيير مواعيد تفريغ بحيرات سدي الروصيرص وجبل أولياء قرب الحدود مع إثيوبيا.

وأدى ذلك إلى نقص في التوليد الكهربائي المائي وبسبب هذا عانى السودان من انقطاع التيار لساعات.

وينتج السودان الكهرباء من سد الروصيرص الذي يبعد حوالي 100 كيلومتر عن سد النهضة، وهو ثاني أكبر مصدر لإنتاج الكهرباء في البلاد بعد سد مروي على نهر النيل الرئيس شمالي العاصمة الخرطوم، الذي ينتج نحو 1250 ميغاوات.

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، عانت البلاد من انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 10 ساعات يوميا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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24/7/2021

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