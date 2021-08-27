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اسبانيا تنهي عمليات الإجلاء من أفغانستان وبريطانيا في المراحل الأخيرة

مواطنون أفغان يغادرون مطار كابل على متن طائرة عسكرية إسبانية (رويترز)
مواطنون أفغان يغادرون مطار كابل على متن طائرة عسكرية إسبانية (رويترز)
27/8/2021

قالت الحكومة الاسبانية إنها أنهت عملياتها للإجلاء من أفغانستان إذ يصل آخر من تم إجلاؤهم إلى قاعدة توريخون الجوية العسكرية بالقرب من مدريد اليوم الجمعة.

وقالت الحكومة في بيان إن طائرتين عسكريتين تقلان آخر 81 إسبانيا من كابل وصلتا إلى دبي في وقت مبكر من صباح الجمعة.

وكانت الطائرتان تقلان أيضا أربعة جنود برتغاليين و83 أفغانيا عملوا مع دول حلف شمال الأطلسي(ناتو).

وأجلت اسبانيا 1898 أفغانيا عملوا مع دول غربية أو مع الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوربي.

بريطانيا في المراحل الأخيرة

من ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الجمعة إن القوات البريطانية دخلت المراحل الأخيرة من إجلاء العالقين في مطار العاصمة الأفغانية كابل.

قوات بريطانية تواصل عمليات الإجلاء من مطار كابل (رويترز)

وأضافت الوزارة إن الأماكن المخصصة لفحص طلبات الإجلاء أغلقت.

وذكرت الوزارة أن التركيز الآن على إجلاء الرعايا البريطانيين وغيرهم ممن سُمح لهم بالمغادرة وموجودين بالفعل في المطار.

وأضافت أنه لن يتم استدعاء أي أشخاص آخرين إلى المطار لإجلائهم.

وقال وزير الدفاع بن والاس في بيان “يؤسفني بشدة ألا يتسنى إجلاء الجميع خلال هذه العملية”.

ونفى الوزير في تصريحات تلفزيونية أمس الخميس أن يكون الهجوم الذي تعرض له مطار كابل وأودى بحياة 85 شخصا بينهم 13 جنديا أمريكيا، لم يسرع الإطار الزمني الذي حددته بريطانيا لاستكمال عملية الإجلاء.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنها أجلت حتى الآن أكثر من 13 ألفا و700 من البريطانيين والأفغان.

تهديدات متزايدة

وقال وزير الدفاع البريطاني الجمعة إن التهديد بشن مزيد من الهجمات حول مطار كابل سيزداد مع اقتراب القوات الغربية من مغادرة البلاد.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: “من الواضح أن التهديد سيزداد كلما اقترب موعد المغادرة.. أثناء مغادرتنا، سترغب مجموعات معينة مثل تنظيم الدولة في الادعاء بأنها طردت الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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