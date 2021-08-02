شهر الحرائق حول العالم.. هذا ما حدث في يوليو-تموز 2021 (تسلسل زمني)

شهد العالم خلال يوليو/تموز المنصرم موجة حر غير مسبوقة أسفرت عن اندلاع عشرات الحرائق ومصرع العشرات في كل من أمريكا وكندا وتركيا واليونان وروسيا ولبنان وقبرص.

كما أسفرت أسباب أخرى عن اندلاع حرائق في كل من العراق وإيران.

2 يوليو :

في كندا قالت دائرة مكافحة حرائق الغابات بمقاطعة كولومبيا البريطانية إن 136 حريقًا اندلع في أنحاء المقاطعة بعد نحو 12 ألف صاعقة برق في اليوم السابق.

احتراق مساحات شاسعة من الغابات في منطقة ياقوتيا في روسيا.

حرائق الغابات حدثت بالتزامن في كل من كندا ، استراليا أمريكا ، روسيا ، قبرص ، وغيرها هل هناك بالفعل من يريد تدمير الكوكب ؟#لا_للتطعيم_الاجباري53#لا_للتطعيم_الاجباري52 pic.twitter.com/mCHwigfmcR — ▪️ (@FYI901) July 4, 2021

4 يوليو:

أعلنت مصر مصرع 4 من رعاياها في حريق هائل اجتاح غابات قبرص. وقالت وسائل إعلام محلية بقبرص إن حريق غابات ضخم بمنطقة ليماسول خرج عن السيطرة مما دعا السلطات لطلب مساعدة دولية لإخماد النيران.

6 يوليو:

اندلاع حريق في غابة فريمونت-وينيما الوطنية بولاية أوريغون الأمريكية أدى إلى تفحم 241 ألف و479 فدانًا، وفق مركز تبادل المعلومات عن حرائق الغابات بالولايات المتحدة.

Oregon is the home of the nation's largest fire, the Bootleg Fire in the Fremont-Winema National Forest, which is now more than 56% contained and has burned more than 645 square miles of land.https://t.co/6koBwN4ZIE — USA TODAY (@USATODAY) August 1, 2021

11 يوليو:

أعلن المركز الوطني لإدارة الأزمات التابع لوزارة الطوارئ الروسية تسجيل أكثر من 550 حريق غابات موزعة على أكثر من 1600 نقطة حرارية، حسب وكالة الأنباء الروسية (تاس).

13 يوليو:

التهم حريق مروّع ردهة عزل مصابي فيروس كورونا في مستشفى الحسين التعليمي بمحافظة ذي قار جنوبي العراق ما تسبب بمقتل ما لا يقل عن 60 شخصًا، بحسب وزارة الصحة العراقية.

15 يوليو:

قالت السلطات الإيرانية إنها سيطرت على حريق بخزان للبتروكيماويات جنوبي البلاد دون وقوع إصابات في منشأة أمير كبير.

وأيضًا اندلاع حرائق في غابات تركيا بمنطقتي هصّة بولاية هتاي وآيدنجلق بولاية مرسين، أسفرت عن تضرر قرابة 150 هكتارًا في مرسين و200 هكتار في هطاي قبل السيطرة عليها.

21 يوليو:

أعلنت حكومة إقليم كاريليا شمال غربي روسيا فرض حالة الطوارئ في كافة أراضي الإقليم بسبب حرائق غابات ضخمة.

وبحسب شبكة روسيا اليوم، فإن كاريليا شهدت 38 حريقًا على مساحة تزيد عن 7100 هكتار (70 كيلومترًا) تمت السيطرة على 15 منها على مساحة 1000 هكتار فيما تم إجلاء 600 شخص من المناطق المنكوبة.

Massive peat fires in the Republic of Karelia, Arctic Russia.

The army has been called. I fear it is too late. Haze has formed already and will stay in, polluting the region for weeks. It is horrific air to breath day and night.https://t.co/sDCW4OvLc0 — Prof Guillermo Rein 🔥 (@GuillermoRein) July 23, 2021

24 يوليو:

حولت الحرائق في إيطاليا آلاف الهكتارات في جزر صقلية وسردينيا ونقاط متعددة بمنطقة كالابريا إلى رماد حيث التهمت النيران في ريف ولاية أوريستانو غربي سردينيا 20 ألف هكتار كما أدت لإجلاء 1500 شخص.

وفي تركيا، سيطرت فرق الإطفاء على حرائق في منطقة يايلاداغي التابعة لولاية هتاي جنوبي البلاد انتقلت إليها من الأراضي السورية.

وفي الغرب السوري، اندلعت حرائق في بلدة كسب التابعة لمحافظة اللاذقية، وامتدت إلى غابة في موقع تشاملي تبة في منطقة يايلاداغي الحدودية التركية.

وسط ذهول السياح والمقيمين.. حرائق الغابات تقترب من الفنادق في مرمريس التركية #تركيا #مباشر pic.twitter.com/Xwdc8Hr8il — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 2, 2021

25 يوليو:

اندلعت 3 حرائق جنوبي إسرائيل يُشتبه أنها نتجت عن بالونات حارقة أطلقها نشطاء من قطاع غزة، حسبما أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت.

27 يوليو:

امتدت الحرائق المندلعة في غابات ستاماتا القريبة من العاصمة اليونانية أثينا إلى الوحدات السكنية قبل أن يتم الإعلان عن السيطرة عليها لاحقًا.

28 يوليو:

اندلاع حرائق في 4 نقاط بغابات قضاء مناوغات بولاية أنطاليا التركية أسفرت عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 62 آخرين فضلًا عن ارتفاع عدد المتأثرين بالدخان من 122 إلى 138 شخصًا.

حرائق تركيا في 7-2021 pic.twitter.com/aFzQI3ISOB — عبدالله التميمي MBS🇸🇦 (@abdullah_aoh) August 1, 2021

لقي شخص مصرعه وأصيب 17 آخرون بحالات اختناق بسبب حريق اندلع في إحدى غابات قضاء عكار شمالي لبنان.

29 يوليو:

أسفر 82 حريقًا ضخمًا في 13 ولاية أمريكية عن تحويل 1.7 مليون دونم إلى رماد، وفقًا لمعلومات قدمها مركز مكافحة الحرائق الوطني في الولايات المتحدة، كما تم الإبلاغ عن حرائق كبيرة جديدة في ولايات أيداهو وألاسكا ومينيسوتا.

فيديو مرعب.. لمحة من داخل عربة إطفاء على جحيم حرائق كاليفورنيا pic.twitter.com/M6ajSimcBk — 𝓗𝓾𝓷𝓽𝓮𝓻 🇺🇲🇸🇦 (@eusticehunter) July 25, 2021

30 يوليو:

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السيطرة على معظم حرائق الغابات التي اندلعت خلال الأيام الأخيرة في عدة ولايات تركية جنوب وجنوب غربي البلاد، بينها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية. وتسببت الحرائق في آخر إحصائية بمصرع 6 وإصابة العشرات.

وأيضًا أعلنت السلطات اللبنانية السيطرة على حريق غابات قضاء عكار ومنع وصول ألسنة النيران إلى المنطقة السكنية.