شهر الحرائق حول العالم.. هذا ما حدث في يوليو-تموز 2021 (تسلسل زمني)

شهد العالم خلال يوليو/تموز المنصرم موجة حر غير مسبوقة أسفرت عن اندلاع عشرات الحرائق ومصرع العشرات في كل من أمريكا وكندا وتركيا واليونان وروسيا ولبنان وقبرص.

كما أسفرت أسباب أخرى عن اندلاع حرائق في كل من العراق وإيران.

في كندا قالت دائرة مكافحة حرائق الغابات بمقاطعة كولومبيا البريطانية إن 136 حريقًا اندلع في أنحاء المقاطعة بعد نحو 12 ألف صاعقة برق في اليوم السابق.

أعلنت مصر مصرع 4 من رعاياها في حريق هائل اجتاح غابات قبرص. وقالت وسائل إعلام محلية بقبرص إن حريق غابات ضخم بمنطقة ليماسول خرج عن السيطرة مما دعا السلطات لطلب مساعدة دولية لإخماد النيران.

اندلاع حريق في غابة فريمونت-وينيما الوطنية بولاية أوريغون الأمريكية أدى إلى تفحم 241 ألف و479 فدانًا، وفق مركز تبادل المعلومات عن حرائق الغابات بالولايات المتحدة.

Oregon is the home of the nation's largest fire, the Bootleg Fire in the Fremont-Winema National Forest, which is now more than 56% contained and has burned more than 645 square miles of land. https://t.co/6koBwN4ZIE

أعلن المركز الوطني لإدارة الأزمات التابع لوزارة الطوارئ الروسية تسجيل أكثر من 550 حريق غابات موزعة على أكثر من 1600 نقطة حرارية، حسب وكالة الأنباء الروسية (تاس).

التهم حريق مروّع ردهة عزل مصابي فيروس كورونا في مستشفى الحسين التعليمي بمحافظة ذي قار جنوبي العراق ما تسبب بمقتل ما لا يقل عن 60 شخصًا، بحسب وزارة الصحة العراقية.

قالت السلطات الإيرانية إنها سيطرت على حريق بخزان للبتروكيماويات جنوبي البلاد دون وقوع إصابات في منشأة أمير كبير.

وأيضًا اندلاع حرائق في غابات تركيا بمنطقتي هصّة بولاية هتاي وآيدنجلق بولاية مرسين، أسفرت عن تضرر قرابة 150 هكتارًا في مرسين و200 هكتار في هطاي قبل السيطرة عليها.

أعلنت حكومة إقليم كاريليا شمال غربي روسيا فرض حالة الطوارئ في كافة أراضي الإقليم بسبب حرائق غابات ضخمة.

وبحسب شبكة روسيا اليوم، فإن كاريليا شهدت 38 حريقًا على مساحة تزيد عن 7100 هكتار (70 كيلومترًا) تمت السيطرة على 15 منها على مساحة 1000 هكتار فيما تم إجلاء 600 شخص من المناطق المنكوبة.

Massive peat fires in the Republic of Karelia, Arctic Russia.

The army has been called. I fear it is too late. Haze has formed already and will stay in, polluting the region for weeks. It is horrific air to breath day and night.https://t.co/sDCW4OvLc0

— Prof Guillermo Rein 🔥 (@GuillermoRein) July 23, 2021