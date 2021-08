البيت الأبيض: طالبان استولت على “كمية لا بأس بها” من المعدات العسكرية الأمريكية

أقر جايك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، بأن “كمية لا بأس بها” من المعدات العسكرية الأمريكية باتت في أيدي حركة طالبان.

وقال سوليفان في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض ردا على سؤال عن المعدات العسكرية الأمريكية في أفغانستان، إن “كمية لا بأس بها وقعت في أيدي طالبان وليس لدينا انطباع بالتأكيد أنهم سيعيدونها إلينا”.

ونشرت طالبان قبل يومين تسجيل فيديو يظهر مقاتليها يحتفلون حول مروحيات أمريكية من طراز “بلاك هوك” تابعة للجيش الافغاني في مطار قندهار بجنوب البلاد.

A video is circulating claiming to show the Taliban operating 2 Mi-17 transport helicopters. pic.twitter.com/BlsrRc9eVI — Global: MilitaryInfo (@Global_Mil_Info) August 14, 2021

Weapons captured by the Taliban on just one base pic.twitter.com/kWJMAsCOKo — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) August 14, 2021

وأوضح سوليفان أن “مروحيات +بلاك هوك+ هذه لم تعط لطالبان. لقد أعطيت للقوات الأفغانية” بناء على طلب الرئيس الفار أشرف غني.

وأكد أن الرئيس بايدن “اختار” أن يتجاوب مع هذا الطلب، رغم إدراكه لخطر سقوط هذه المروحيات في أيدي طالبان.

Taliban continues to gain U.S. weapons after being abandoned by ANA forces. pic.twitter.com/9SIMwgTtCF — Global: MilitaryInfo (@Global_Mil_Info) August 13, 2021

وأنفقت الولايات المتحدة خلال عشرين عاماً مئات مليارات الدولارات لتدريب الجيش الأفغاني وتجهيزه، لكن ذلك لم يمنعه من الانهيار أمام هجوم حركة طالبان التي باتت تملك ترسانة هائلة غنمتها من “العدو”.

وقال تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية إن هذه الغنيمة غير المتوقعة ساعدت -بحسب خبراء- حركة طالبان التي يمكنها أيضا الاعتماد على مصادرها الخاصة للحصول على أسلحة.

وأشار التقرير إلى حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال فيه” لقد قدّمنا لشركائنا الأفغان كل الأدوات، دعوني أشدد على ذلك، كل الأدوات” وأوضح التقرير أن ذلك جاء أثناء دفاع بايدن عن قراره سحب القوات الأمريكية من أفغانستان و” ترك الأفغان يقاتلون من أجل مستقبلهم”.

أنفقت الولايات المتحدة خلال عشرين عاماً مئات مليارات الدولارات لتدريب الجيش الأفغاني وتجهيزه. لكن ذلك لم يمنع القوات الأفغانية من الانهيار أمام هجوم حركة #طالبان التي باتت تملك ترسانة هائلة غنمتها من العدو.https://t.co/ym8v00DuTo #فرانس_برس ✍️ @gavafox @JFXM pic.twitter.com/b2HGqIwpNJ — فرانس برس بالعربية (@AFPar) August 14, 2021

وتوضح (جوستين فليشنر) من مؤسسة بحوث التسلح أثناء النزاعات، أنه رغم أن القوات الأمريكية أخذت معها أثناء انسحابها المعدّات التي تُعدّ متطوّرة إلا أن الحركة استحوذت على مركبات وآليات (هامفي) وأسلحة خفيفة وذخيرة أخرى.

ومع الانسحاب شبه الكامل للقوات الأمريكية، تجد حركة طالبان نفسها تملك عدداً كبيراً من المعدّات الأمريكية دون الحاجة إلى إنفاق فلس واحد للحصول عليها.