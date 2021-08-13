المدرعة “النمر” للعمليات الخاصة تنضم للجيش التركي (فيديو)

تستعد القوات المسلحة التركية لاستلام المدرعة بارس (النمر) سداسية الدفع من الجيل الجديد والمصنّعة خصيصاً للعمليات الخاصة.

وصممت المدرعة بارس وطورتها شركة (إف إن إس إس) للصناعات الدفاعية، وهي مضادة للألغام ومطورة لتلبية احتياجات القوات المسلحة في إطار مشروع بين الشركة ومؤسسة الصناعات الدفاعية التركية التابعة لرئاسة الجمهورية.

ومن المقرر أن تُعرض المركبة المدرعة للمرة الأولى في النسخة الخامسة عشر من معرض الصناعات الدفاعية المرتقب انطلاقه في مدينة إسطنبول خلال الفترة بين 17-20 أغسطس/آب الجاري.

وتنتمي مدرعة (بارس) لعائلة الجيل الجديد من المدرعات القتالية التي أنتجتها الشركة بنموذجين سداسي وثماني الدفع منذ بدايات الألفية الثانية وتعتمد على أحدث التقنيات وتتمتع بقدرات هجومية ونارية متفوقة خلال العمليات الخاصة.

كما أنها متميزة بمقاومة فعالة ضد المتفجرات يدوية الصنع إلى جانب توفيرها الحماية الفائقة للعناصر التي بداخلها ضد الألغام والمتفجرات البالستية.

وزودت المدرعة التركية بأحدث التكنولوجيات اللازمة والتي تميّزها عن نظيراتها العالمية الموجودة حالياً في الأسواق.

كما زودت المدرعة المصنعة بإمكانات وقدرات محلية، بأنظمة يدوية لتعزيز حمايتها ضد المتفجرات.

وخضعت المدرعة (بارس) للعديد من الاختبارات المختلفة في منشآت القوات المسلحة وساحاتها المخصصة للمناورات، وفي مراكز شركة (FNSS)، إضافة إلى منشآت الاختبار الدولية المعتمدة.

ومن أبرز الاختبارات التي خضعت لها المدرعة هي مقاومتها للألغام فائقة التهديد والمتفجرات اليدوية والتهديدات البالستية.

وتمتلك المدرعة حساسية ضد الأجسام التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وزودت أيضاً بنظام إنذار صوتي مدمج مع أبراج السلاح التي عليها.

ومن الميزات الأخرى للمدرعة التركية امتلاكها منظومة تشويش وأجهزة لنشر الضباب على نطاق 360 درجة وأنظمة مضادة للتهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية وجميعها مركبة على سطح المركبة.