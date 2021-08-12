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أردوغان يستقبل زعيم حركة طالبان قريبا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
12/8/2021-|آخر تحديث: 12/8/202112:46 PM (مكة المكرمة)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ربما يستقبل زعيم حركة طالبان في الفترة القادمة في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها أفغانستان.

وأضاف أردوغان خلال مقابلة تلفزيونية، مساء الأربعاء، أن الوضع الذي يعيشه الشعب الأفغاني في ظل هذه التطورات الأخيرة “مقلق للغاية”، مضيفًا “العملية الحالية التي يمرون بها مع طالبان مزعجة للغاية ونحن نقوم بجهود حاليًا في إطار تلك العملية”.

وتابع “مؤسساتنا المعنية تقوم بالإجراءات اللازمة بما في ذلك المباحثات مع حركة طالبان وحتى أنا يمكن أن أستقبل زعميها في الفترة القادمة”.

وأضاف “أجريت مباحثات مع الجانب القطري مساء اليوم حول وقف خطوات طالبان وسبل تحقيق المصالحة لأنه إذا لم نتمكن من السيطرة على هذه الأشياء على مستوى عالٍ فلن تتحقق السيطرة عليها، وبالتالي فلن يكون من الممكن بالنسبة لنا تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان هذه المرة”.

وقال الرئيس التركي إن بلاده تولي الدبلوماسية أولوية كبيرة لحل العديد من القضايا قدر المستطاع لا سيما فيما يتعلق بالتطورات في أفغانستان.

وتابع “لا يمكنكم تنحية أفغانستان جانبًا فهي دولة يصل تعدادها السكاني إلى 35 مليون نسمة وبيننا وبينها روابط تضرب بعمق التاريخ وليس من الممكن تنحيتها جانبًا بأي حال”.

وأعلنت حركة طالبان الأفغانية، أمس الأربعاء، السيطرة على السجن المركزي لمدينة قندهار جنوبي البلاد، وإطلاق سراح مئات المعتقلين.

ووسط تقدم طالبان نحو مراكز الولايات الأفغانية وسقوطها واحدة تلو الأخرى، توقعت وكالات الاستخبارات بالولايات المتحدة سيطرة الحركة على العاصمة كابل خلال 3 أشهر، وفق إعلام أمريكي.

وحتى الأربعاء، باتت طالبان تسيطر على عواصم 9 ولايات أفغانية من أصل 34، ونحو ثلثي معابر البلاد الحدودية، على خلفية هجمات شنتها في الآونة الأخيرة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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