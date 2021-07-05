والدة طبيب مصري محكوم بالإعدام تبكي وتناشد السلطات: ابني بريء فلا تفجعوني فيه (فيديو)

ناشدت (أم خالد) والدة أحمد الوليد، أحد المحكوم عليهم بالإعدام في مصر، السلطات بإصدار عفو صحي عن ابنها بسبب حالته الصحية المتدهورة، مؤكدة براءته من الاتهامات المنسوبة إليه.

وقالت أم خالد إن ابنها أحمد حاصل على درجة البكالوريوس من كلية الطب مع مرتبة الشرف، وإنه اعتقل في 6 مارس/آذار 2014، وحكم عليه في 7 سبتمبر/أيلول بتهمة المشاركة في قتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل أحد القضاة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وأكدت الأم أنها تقدمت للجهات الرسمية بأدلة تفيد بأن ابنها لم يكن موجودًا في مدينة المنصورة وقت الحادث، لكن أحدًا لم يتعامل مع تلك الأدلة بجدية.

وأشارت إلى أن ابنها أجرى عميلتين قبل اعتقاله لاستئصال ورم في المخ، ونتج عن العميلتين معاناته بصورة دائمة من عدم الاتزان، لدرجة أنه لا يستطيع ركوب أي وسيلة مواصلات إلا بعد تناول أدويته وعمل تمارين للاتزان، كما يحظر عليه ركوب الدراجة أو أي سيارة مكشوفة.

بكاء ومرارة تفطر القلب.. ابني برئ بالأدلة أطالب السلطات فقط بالعفو الصحي ابني.. أحمد الشاب الطبيب.. هل يرضيهم يحصل في ولد من أولادهم ده؟!#شاهد: والدة أحمد الوليد أحد المحكوم عليهم بالإعدام في #مصر pic.twitter.com/GbTcKFuLXA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 5, 2021

وقالت أم خالد إن حالة أحمد الصحية تدهورت داخل السجن، وأصابته رعشة في يده اليمنى جعلته لا يستطيع إمساك أي شيء بها، كما أصبح لا يستطيع السير بقدمه اليمنى بشكل طبيعي.

وأضافت أنها طالبت بعمل أشعة على المخ خوفًا من عودة الورم مرة أخرى دون جدوى، مطالبة بمحاكمة عادلة لابنها ومؤكدة براءته من الاتهامات المنسوبة إليه.

وبصوت تخنقه الدموع، كررت الأم باكية “ابني بريء ولم يفعل شيئا. أريده في حضني”، مضيفة أن ابنها الآخر، الطالب في السنة الرابعة بكلية الطب البيطري، قُتل في وقت سابق.

ووجهت الأم رسالة للسلطات المصرية قائلة “أريد إصدار عفو صحي أو محاكمة عادلة. فُجعت في أخوه الكبير وأرجوكم لا تفجعوني في ابني الثاني”، موجهة سؤالًا للمسؤولين “هل يرضيهم أن يحدث هذا لأي من أبنائهم؟”.

وقالت بصوت متهدج “من يتخيل أن أحد أبنائه المتميزين يكون بهذا الوضع”، وأضافت الأم أن طبيب السجن يستطيع التأكد من تدهور حالة ابنها الصحية.

إعدام طالب

وكانت مصلحة السجون في مصر نفذت صباح أمس الأحد، حكم الإعدام في طالب كلية الهندسة معتز مصطفى حسن (25 عامًا) وذلك في سجن الاستئناف بالقاهرة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ قد أصدرت، في 14 من يونيو/حزيران الماضي، حكمًا نهائيًا بإعدامه في القضية رقم 17350 لسنة 2019 جنايات أمن دولة والمعروفة إعلاميًا بـ”محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية السابق”.

ووفق الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن وزارة الداخلية المصرية تواصلت مع أسرة الطالب وأبلغتهم بتنفيذ حكم الإعدام فيه وأن بإمكانهم استلام جثمانه من مشرحة زينهم بالعاصمة.

❌ أين ذهبت أسنان طالب الهندسة

معتز مصطفي حسن بعد إختطافه وإخفاءه ثم تعذيبه ثم إظهاره علي الشاشات ليعترف بجريمة لم يرتكبها!!

ومن ثم إعدامه فجر الأحد 4 يوليو 2021؟!

( تم إعتقال أسرة معتز مصطفي بالكامل لإبتزازه وتهديده بهم)https://t.co/BL80AOVrDr#مصر_مش_بخير pic.twitter.com/4zPTUJbian — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) July 4, 2021

وتفاعل عدد من الناشطين على منصات التواصل مع خبر إعدام طالب الهندسة، وتخوَّف بعضهم من تنفيذ أحكام إعدام صدرت مؤخرًا أحكام باتة فيها، مطالبين السلطات المصرية بوقف الإعدامات.

ونشر الحقوقي هيثم أبو خليل صورة للطالب الذي أعدم وهو يدلي باعترافاته، متسائلا عن سبب الحالة المتردية التي ظهر عليها وفقدانه لأسنانه، في إشارة منه إلى تعرضه للتعذيب، ومتهما السلطات المصرية بالقبض على كافة أفراد أسرته لإجباره على الإدلاء بتلك الاعترافات.

ومطلع الشهر الجاري، انتهت المهلة التي تسمح للرئيس المصري بإصدار قرار بالعفو أو التخفيف لأحكام الإعدام التي صدرت قبل أسبوعين بحق عدد من رموز جماعة الإخوان المسلمين في قضية فض اعتصام رابعة العدوية.