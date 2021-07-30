الرئيس التونسي يكلف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية (فيديو)

كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، رضا غرسلاوي، وهو مستشار سابق للأمن القومي، بتسيير شؤون وزارة الداخلية.

وقالت الرئاسة في البيان “أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أمرا رئاسيا يقضي بتكليف السيد رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية. وأدى المكلف بتسيير وزارة الداخلية، مساء اليوم، اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة طبقا للفصل 89 من الدستور”.

وقال سعيد خلال أداء اليمين إن غرسلاوي أدى اليمين الدستورية وفقا لنصوص الدستور وأن ذلك “دليل على أن الإجراءات التي اتخذتها ليست انقلابا”.

وأعلن سعيد، الأحد الماضي، وهو محاط بقيادات أمنية وعسكرية سيطرته على السلطة في البلاد وتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي سعيد السلطة التنفيذية في البلاد بمساعدة حكومة يختار وزراءها بنفسه.

وعمل غرسلاوي مذن عام 1996 في الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.

وعمل غرسلاوي سابقا مدير الإدارة العامة للأمن الرئاسي‎ وتلقى العديد من التدريبات داخل وخارج البلاد في “الاستعلام ومكافحة الإرهاب” و”الدعم اللوجستي”.

وكان رئيس الوزراء المقال هشام المشيشي يدير منذ يناير/كانون الثاني الماضي وزارة الداخلية بالنيابة بعد إقالته وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين القريب من سعيّد.

وأصدر سعيد منذ الأحد الماضي عدة قرارات بينها توليه سلطة الادعاء العام، وأقال عددا من المسؤولين التنفيذيين في البلاد بينهم وزير الدفاع والقائمة بأعمال وزير العدل ومسؤولين بارزين آخرين.

وفرضت قوات من الجيش سيطرتها على البرلمان ومنعت النواب من دخوله، منذ مساء الأحد الماضي، بينما طوقت قوات أمنية مبنى التلفزيون الرسمي ومبان أخرى مهمة في البلاد.

ومساء الأحد، قال سعيّد إنه اتخذ “التدابير الاستثنائية” من أجل “إنقاذ الدولة التونسية”، لكن غالبية الأحزاب رفضتها واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها أخرى معتبرة إياها “تصحيحا للمسار”.