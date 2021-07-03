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إثيوبيا: طرح ملف سد النهضة على مجلس الأمن “غير مقبول”

مندوب إثيوبيا لدى الأمم المتحدة تاي أتسكي سيلاسي
مندوب إثيوبيا لدى الأمم المتحدة تاي أتسكي سيلاسي
3/7/2021-|آخر تحديث: 3/7/202112:44 PM (مكة المكرمة)

قال مندوب إثيوبيا لدى الأمم المتحدة تاي أتسكي سيلاسي، إنه من غير المقبول طرح ملف سد “النهضة” على طاولة مجلس الأمن الدولي، وذلك في تعليقه على طلب مصر والسودان من مجلس الأمن الدولي التدخل لحسم نزاع السد.

وأضاف أتسكي سيلاسي: “من غير المقبول أن يناقش مجلس الأمن الدولي موضوع متعلق بنهر عابر للحدود باعتباره مصدرا للصراع”.

وتابع: “إذا نوقش موضوع سد النهضة في مجلس الأمن فكم ملف آخر يحتاج المجلس لمناقشته بشأن الأنهار العابرة للحدود؟ هل تعرفون عدد هذه الأنهار؟ حسنا إنها 250 نهرا”.

وطالب أتسكي سيلاسي مصر والسودان بوضع ثقتهما في جهود الاتحاد الأفريقي للتوسط في خلاف السد، قائلا: “نحن ملتزمون تماما بالعملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي”

وفي 2 يونيو/حزيران الماضي، طلب السودان من مجلس الأمن، تشجيع أطراف “سد النهضة” الإثيوبي على تجنب القيام بأي إجراءات أحادية، قد تؤثر سلبا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وفي 25 يونيو/حزيران الماضي، وجهت مصر رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تحذر فيها من “احتكاك دولي” يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، حال استمرار جمود ملف سد “النهضة” الإثيوبي.

والخميس، أعلن مجلس الأمن الدولي، في مؤتمر صحفي، أنه لن يكون بمقدوره حل الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد “النهضة”، باعتباره “خارج نطاق” المجلس.

وقال رئيس مجلس الأمن نيكولا دي ريفيير:”هذا الملف بين مصر والسودان وإثيوبيا، وعلى هذه الدول أن تتحدث فيما بينها وتصل إلى ترتيبات لوجستية بشأن التعاون والمشاركة في حصص المياه”.

وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/ تموز الجاري وأغسطس/ آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

وتقول مصر والسودان إن السد الإثيوبي سيتسبب في أضرار بالغة عليهما وسيؤدي إلى خفض كبير في حصة المياه التي تصل البلدين، والذي سيؤدي بدوره إلى أضرار جمة على شعبي البلدين.

وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصص مقبولة سنويا من مياه نهر النيل.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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