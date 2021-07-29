البث الحي
تقارير

مصر.. أحكام بالإعدام على 24 من رافضي الانقلاب العسكري

صورة أرشيفية (غيتي - أرشيفية)
صورة أرشيفية (غيتي - أرشيفية)
29/7/2021-|آخر تحديث: 29/7/202111:31 PM (مكة المكرمة)

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بإعدام 24 من رافضي الانقلاب العسكري بتهم إدانتهم بمقتل 4 شرطيين في قضيتين منفصلتين تعودان لعامي 2014 و2015.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة شمالي مصر قضت بإعدام 24 شخصا “بتهم تفجير حافلة أمنية واغتيال أمين شرطة”.

وقضت المحكمة بإعدام 16 متهمًا بينهم 10 حضوريًا في قضية تفجير حافلة شرطة عام 2015، ما أسفر عنه وقتها مقتل 3 أمناء شرطة وإصابة 39 آخرين من أمناء وأفراد الشرطة، بحسب التقارير الرسمية.

كما قضت بإعدام 8 آخرين بينهم 6 حضوريًا وانقضاء الدعوى بحق 3 آخرين لوفاتهم في حادث مقتل أمين شرطة ربيع محمد علي عصفور في واقعة منفصلة.

وأدانت المحكمة المتهمين “بحيازة أسلحة ومتفجرات، وقتل 3 شرطيين عمدا وتمويل جماعة إرهابية” وهي تهم نفاها المتهمون خلال التحقيقات.

ولا توجد إحصائيات رسمية بشأن أحكام الإعدام في مصر هذا العام، إلا أنه جرى تنفيذ الإعدام بحق 10 أشخاص في أبريل/ نيسان الماضي ويوليو/ تموز الجاري، بينما صدرت أحكاما نهائية بحق 12 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في يونيو/ حزيران الماضي بقضية “فض اعتصام رابعة” عام 2013.

ووجهت منظمات حقوقية دولية ومحلية انتقادات للنظام المصري قائلة إن نظام ما بعد الثالث من يوليو/تموز 2013 ينكل بخصومه السياسيين ويصدر أحكاما بالإعدام ضدهم في محاكمات صورية.

وتنفي السلطات في مصر اتهامات المنظمات الحقوقية لها وتقول إن النظام القضائي في البلاد نزيه وإنه لا يوجد معتقلون سياسيون في البلاد وإنما “مدانون في قضايا مرتبطة بالعنف والقتل”.

وفي فبراير/شباط 2019، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن أحكام الإعدام تنفذ كحق لذوي من راحوا ضحية “الإرهاب” وتتم وفق القانون، بحسب قوله.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

مصر.. تواصل المطالبات بإلغاء أحكام بالإعدام بعد انقضاء المهلة القانونية للرئيس لتخفيفها (فيديو)

انتهت المهلة التي تسمح للرئيس المصري بإصدار قرار بالعفو أو التخفيف لأحكام الإعدام التي صدرت قبل أسبوعين بحق عدد من رموز جماعة الإخوان المسلمين في قضية فض اعتصام رابعة العدوية.

1/7/2021
المزيد من تقارير

رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الكرامة: إجراءات قيس سعيد “انقلاب عسكري فج”

قوات من الجيش التونسي تغلق مبنى البرلمان (الفرنسية)

الرئيس التونسي أقال 24 مسؤولا منذ “تدابيره الاستثنائية”.. تعرف عليهم

الرئيس التونسي قيس سعيد

30 ألف ضحية و17 تجربة.. 6 أعوام من التجارب النووية الفرنسية في الجزائر

صورة التقطت في 27 ديسمبر/كانون الأول 1960 للجنرال الفرنسي جان تيري وهو يشرح للصحفيين التجربة النووية الفرنسية الثالثة في منطقة رقان بالصحراء الجزائرية. (الفرنسية - أرشيف)

حمد بن جاسم معلقا على فضيحة تجسس بيغاسوس: هاتفي مراقب منذ سنوات

وزير خارجية قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني (رويترز ـ أرشيف)
الأكثر قراءة

ميدل إيست آي: رئيس الوزراء التونسي تعرض للاعتداء الجسدي في القصر الرئاسي

الرئيس التونسي قيس سعيد (يمين) ورئيس الوزراء هشام المشيشي (مواقع التواصل)

مصر.. مشيعون: جثة تتحرك أثناء الجنازة.. والأطباء يحسمون الجدل (فيديو)

مشيعون يحملون نعش أحد المتوفين (الفرنسية)

الغنوشي: مستعدون لأي تنازلات من أجل إعادة الديموقراطية

رئيس البرلمان التونسي روزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي (رويترز)

نقص الأكسجين الناتج عن كورونا.. ماذا نفعل؟ الحل مع الحكيم

كوفيد-19 يتسبب في عدم حصول خلايا الجسم على كفايتها من الأكسجين (غيتي)