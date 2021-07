موانئ دبي تتعاون مع روسيا لشحن حاويات عبر طريق بديل لقناة السويس

أعلنت شركة موانئ دبي العالمية، اليوم الجمعة، تعاونها مع روسيا بغية توحيد جهودهما لتطوير شحن حاويات تجريبي عبر القطب الشمالي في مسار روجت له موسكو على أنه بديل لقناة السويس المصرية.

وقالت شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية روساتوم وشركة موانئ دبي العالمية للخدمات اللوجستية في دبي إنهما اتفقتا على توحيد الجهود في تطوير شحن حاويات تجريبي بين شمال غرب أوربا وشرق آسيا عبر القطب الشمالي.

وروساتوم هي المشغل الوحيد المحدد للبنية التحتية لطريق بحر الشمال الذي تخطط لتطويره إلى ممر نقل كامل.

ونقل البيان عن سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية القول إن “ممر العبور الشمالي يحمل احتمالية تقصير أوقات العبور بين الشرق والغرب”.

