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بعد منشور مفعم بالحب.. مقتل شاب مصري على يد زوجته بسبب خلاف على المصروفات

صورة أرفقها الزوج القتيل مع منشور يشيد فيه باختياره لزوجته (موافع التواصل)
صورة أرفقها الزوج القتيل مع منشور يشيد فيه باختياره لزوجته (موافع التواصل)
22/7/2021-|آخر تحديث: 23/7/202102:28 AM (مكة المكرمة)

لقي شاب مصري حتفه على يد زوجته بعد أن طعنته بالسكين في صدره إثر خلاف نشب بينهما على مصروف المنزل، وذلك بعد أيام من منشور على فيسبوك يشيد فيه بحبه لزوجته.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي المنشور الذي نشره الزوج قبل أسابيع فقط من مقتله على يد زوجته، وفقا لتقارير إخبارية مصرية.

وذكرت مواقع وصحف مصرية أن الزوج الشاب لقي حتفه إثر مشاجرة مع زوجته ليلة عيد الأضحى بسبب نفقات المنزل، الأمر الذي تطور إلى غرس زوجته سكينا في صدره.

ونقلت التقارير عن أوراق التحقيق أن الزوجة قالت إنها كانت تدافع عن نفسه بعد هاجمها زوجها خلال المشاجرة وهما في المطبخ ولم تشعر بنفسها وهي تصد هجومه عليها بسكين كان في يدها وقت وقوع المشاجرة.

وكان الزوج القتيل قد كتب منشور على فيسبوك قبل شهر تقريبا من مقتله مشيدا فيه بحب زوجته قائلا إنها “أعظم انتصاراته”.

وأفادت تقارير أن الزوجين لديهما طفلين عمرهما أربع سنوات وعام ونصف هما ثمرة زواج دام أكثر من أربع سنوات وانتهى بصورة مأساوية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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