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“الجزيرة مباشر” ترصد أجواء الاحتفال بعيد الأضحى في الشمال السوري (فيديو)

21/7/2021-|آخر تحديث: 22/7/202112:24 AM (مكة المكرمة)

لم تحرم الأوضاع المعيشية الصعبة وآلام النزوح، السوريين في محافظة إدلب من الاستمتاع بعيد الأضحى المبارك حتى وإن كان استمتاع منقوصا.

الجزيرة مباشر رصدت أوضاع السوريين في الشمال السوري الذين يعانون من غلاء المعيشة وانعدام مقومات الحياة الأساسية.

وتقول المنظمات الإغاثية والإنسانية العاملة في المنطقة إن تلك الأوضاع الصعبة حرمت معظم السكان من ذبح الأضاحي خلال العيد.

والتقت الجزيرة مباشر عددا من الفنانين السوريين الذين رسموا بفنهم لوحة لأوضاع العيد الممزوجة بآلام النزوح والاغتراب.

المصدر : الجزيرة مباشر

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