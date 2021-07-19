اتهامات دولية للصين بتنظيم حملة تسلل إلكتروني عالمية.. ما القصة؟

وجهت الولايات المتحدة وحلفاؤها التقليديون في الغرب والشرق اتهامات للصين بتنظيم حملة تسلل إلكترونية عالمية تستهدف الأمن القومي لتلك البلدان.

وأصدرت الولايات المتحدة ورقة حقائق، اليوم الإثنين، انضمت فيها إلى حلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوربي وبريطانيا وأستراليا واليابان ونيوزيلندا وكندا، تتهم فيها وزارة أمن الدولة الصينية بتنفيذ حملة تسلل إلكتروني عالمية.

وأنحت واشنطن باللائمة بشكل محدد على متسللين يعملون لصالح بيجين في هجوم كبير على مايكروسوفت كشف عنه العام الجاري.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان اليوم “تحمّل الولايات المتحدة ودول حول العالم جمهورية الصين الشعبية المسؤولية عن نمطها من السلوك غير المسؤول والتخريبي والمزعزع للاستقرار في الفضاء الإلكتروني، والذي يشكل تهديدا كبيرا لأمننا الاقتصادي والوطني”.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم، أيضا توجيه الاتهام إلى أربعة صينيين في حملة تسلل إلكتروني عالمية استهدفت عشرات الشركات والجامعات والوكالات الحكومية في الولايات المتحدة وخارجها في الفترة بين عامي 2011 و2018، واستهدفت بشكل محدد معلومات من شأنها إفادة الشركات الصينية بشكل كبير.

يأتي الإعلان بعد شهر من اتفاق مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وزعماء حلف الأطلسي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمتين في كورنوال في إنجلترا، وفي بروكسل، في اتهام الصين بأنها تمثل تحديات منهجية للنظام العالمي.

وقال بلينكن إن الحكومات ألقت باللوم رسميا في الحملة الإلكترونية الخبيثة التي استهدفت خادم مايكروسوفت (إكستشينج) واكتشفت، في مارس/آذار الماضي، على “متسللين إلكترونيين يتبعون وزارة أمن الدولة الصينية”.

وقال مسؤولون صينيون في السابق إن بلادهم أيضا ضحية للتسلل الإلكتروني وإنها تعارض جميع أشكال الهجمات الإلكترونية.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن وكالات اتحادية أمريكية، منها مجلس الأمن الوطني ومكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الأمن الوطني، ستوضح أكثر من 50 أسلوبا وإجراء يستخدمها “عملاء ترعاهم الدولة الصينية” في استهداف الشبكات الأمريكية.