تصاعد “الإسلاموفوبيا”.. تركيا تعلق على قرار المحكمة الأوربية بحظر الحجاب للمسلمات

نددت تركيا، اليوم الأحد، بقرار محكمة تابعة للاتحاد الأوربي يسمح بحظر ارتداء الحجاب في ظروف معينة ووصفته بأنه “انتهاك واضح للحريات الدينية” وقالت إنه سيؤدي إلى تفاقم التعصب ضد المسلمات في أوربا.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن القرار دلالة على تزايد الخوف من الإسلام (إسلاموفوبيا) في وقت قالت إن المسلمات يتعرضن فيه لتمييز متزايد بسبب معتقداتهن الدينية.

وجاء في بيان الوزارة “إن قرار محكمة العدل الأوربية الصادر في وقت تتزايد فيه نزعة الإسلاموفوبيا والعنصرية والكراهية التي أصبحت أوربا رهينة لها يتجاهل الحريات الدينية ويُوجد أساسا وغطاء قانونيا للتمييز”.

وأمس السبت، أدان مدير الإعلام بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون القرار وقال إنه “محاولة لإضفاء الشرعية على العنصرية”.

It is unbelievable that fascism just spread to the courts.

This wrong decision is an attempt to grant legitimacy to racism.

Instead of denouncing its dark past, Europe now seeks to embrace it.

We condemn this ruling, which infringes on human dignity. https://t.co/dB68YpdL83

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 17, 2021