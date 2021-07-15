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الإدارة الأمريكية تعلق على قرار السلطات المصرية محاكمة الناشط الحقوقي حسام بهجت

الصحفي والحقوقي المصري حسام بهجت (مواقع التواصل)
الصحفي والحقوقي المصري حسام بهجت (مواقع التواصل)
14/7/2021-|آخر تحديث: 15/7/202101:18 AM (مكة المكرمة)

قالت الإدارة الأمريكية، الأربعاء، إنها طلبت من النظام المصري عدم استهداف أفراد مثل الصحفي والناشط الحقوقي حسام بهجت.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة قلقة إزاء استمرار اعتقال زعماء المجتمع المدني والأكاديميين والصحفيين بمصر وتوجيه الاتهامات والمضايقات لهم وإنها عبّرت للقاهرة عن هذا القلق.

وأضاف برايس للصحفيين أن واشنطن أبلغت الحكومة المصرية أن أفرادا مثل حسام بهجت -الصحفي البارز والنشط في الدفاع عن حقوق الإنسان- ينبغي عدم استهدافهم.

كان بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد كتب على صفحته عبر فيسبوك قبل أيام قائلا إن سلطات الادعاء في مصر قررت إحالته إلى المحاكمة موجهة له ثلاث جرائم هي إهانة هيئة نظامية ونشر شائعات كاذبة تفيد تزوير نتيجة الاستحقاق الانتخابي واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم.

وأضاف بهجت أن تاريخ بدء المحاكمة في 7 سبتمبر/أيلول المقبل.

ومثُل بهجت للتحقيق قبل أسابيع بتهمة إهانة الهيئة الوطنية للانتخابات وأخلي سبيله من مكتب النائب العام بالضمان الشخصي وبدون كفالة.

وقال بهجت إنه تلقى استدعاء من جهات التحقيق حول ما آثاره بشأن انتخابات العام الماضي بسبب بلاغ من الهيئة المشرفة على الانتخابات ضده.

وأجرت مصر انتخابات تشريعية، في 2020، انتهت بأغلبية كبيرة مؤيدة للنظام وتراجع لافت للمعارضة وسط انتقادات من الأخيرة للعملية الانتخابية وتأكيد رسمي على نزاهتها.

وبهجت ناشط حقوقي وصحفي بارز وعادة ما ينتقد الملف الحقوقي للنظام المصري، ولطالما استهدفت سلطات الأمن (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية) والعاملين بها بسبب علاقاتها القوية مع المجتمع الغربي.

وقبل أشهر، اعتقلت سلطات الأمن المصري مديرها التنفيذي جاسر عبد الرازق، ومدير العدالة الجنائية فيها كريم عنارة والمدير الإداري للمبادرة محمد بشير بعد زيارة سفراء لدول الاتحاد الأوربي في مصر إلى مقر المبادرة في القاهرة.

كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد التقى بهجت في اجتماع افتراضي عبر الإنترنت، في أبريل/نيسان الماضي، للحديث عن أوضاع حقوق الإنسان والعمل الحقوقي في مصر إلى جانب نشطاء آخرين من أنحاء العالم.

وحضر بهجت هذا الاجتماع بمشاركة 7 من الحقوقيين من دول مختلفة وهي الصين وروسيا وبنغلاديش واليمن والكونغو ونيكارغوا والكاريبي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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