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أردوغان: الشعب أحبط محاولة غزو تركيا عندما تصدى للانقلاب الفاشل (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
15/7/2021-|آخر تحديث: 15/7/202107:29 PM (مكة المكرمة)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن الشعب التركي أحبط محاولة لغزو تركيا بدعم من قوى خارجية عندما تصدى لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016.

وأكد أن الشعب التركي -في تلك الليلة- استطاع صد المحاولة الانقلابية من جهة وإحباط محاولة غزو تهدف للاستيلاء على تركيا من جهة أخرى.

وأضاف أردوغان في كلمة بمناسبة إحياء ذكرى التصدي للانقلاب أن إفشال محاولة الانقلاب هو عنوان انتصار الحق على الباطل والعدل على الظلم، على حد قوله.

وتابع الرئيس التركي أن “15 يوليو/تموز هو انتصار للأمة والإرادة الوطنية ومن تطوعوا في سبيل الديمقراطية، ملحمة 15 يوليو تعد مصدر فخر لنا جميعا”.

وأفاد أن “شهداء 15 تموز هم ممثلو الكفاح العادل في مواجهة الباطل والظلم والكفر”.

وشدد أردوغان على أنه لا يمكن الوفاء أبدا بحقوق الرجال الشجعان الذين حولوا تلك الليلة السوداء إلى فجر للأمة والديمقراطية بتضحياتهم.

وتابع “لا يمكننا أن نكافئ نصب الشجاعة التي أوقفت الدبابات بأيدٍ عارية في تلك الليلة متحدية البنادق التي تقذف الموت، ولا يمكننا الوفاء بحقوق الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم لإبقاء البلد على قيد الحياة في تلك الليلة”.

وأردف أن النواب في البرلمان حافظوا على أمانة الشعب رغم تعرضهم للقصف بالقنابل ليلة المحاولة الانقلابية.

وشهدت تركيا، في 15 يوليو 2016، محاولة انقلابية نفذتها أفراد من الجيش اتهموا بأنهم تابعون لحركة فتح الله غولن، وأسفرت المحاولة عن مقتل 251 شخصا وإصابة 2734 آخرين.

وقوبلت المحاولة باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية مما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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