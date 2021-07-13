بريطانيا ترفع قيود كورونا على الرغم من تفشي متحورة دلتا

أعلنت الحكومة البريطانية، الإثنين، رفع جميع القيود تقريبًا المرتبطة بفيروس كورونا يوم الإثنين المقبل مؤكدة أنه سيكون “يوم الحرية”، بينما دعت إلى توخي الحذر في مواجهة موجة جديدة من الحالات.

وقررت الحكومة اتخاذ الخطوة التالية من رفع العزل الأسبوع المقبل على الرغم من التفشي القوي لمتحورة دلتا الشديدة العدوى والمسيطرة الآن في المملكة المتحدة والتي هي واحدة من أكثر الدول الأوربية تضررًا مع أكثر من 128 ألف حالة وفاة.

وكان من المقرر مبدئيا رفع الحظر في 21 من يونيو/حزيران الماضي إلا أنه جرى إرجاء الموعد للسماح بالتغلب على الوباء من خلال تطعيم كل السكان.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مؤتمر صحفي “سنحترم خطتنا لرفع القيود القانونية”.

وأضاف جونسون أن الوقت المناسب ليتحمل كل شخص مسؤوليته بدلا من فرض قيود مشيرا إلى حرصة على “استعادة الحريات”.

وأوضح أن العطل الصيفية والمدرسية توفر وقتًا مناسبًا لأن الانتظار لفترة أطول حتى الخريف أو الشتاء سيعطي الفيروس قوة مع خطر عدم القدرة على إعادة فتح البلاد.

اعتبارًا من الأسبوع المقبل لن يكون التباعد الاجتماعي ووضع الكمامة إلزاميًا على الرغم من أنه يوصى بوضع الكمامة في الأماكن العامة المغلقة والمزدحمة كوسائل النقل العام.

وقال وزير الصحة ساجد جاويد قبل فترة للنواب “نحن مقتنعون بأن الوقت قد حان لعودة بلادنا إلى الحياة الطبيعية”.

وأكد أنه “لن يكون هناك أبدًا وقت مثالي لاتخاذ هذه الخطوة، لأننا ببساطة لا نستطيع القضاء على هذا الفيروس”.