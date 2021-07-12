الخرطوم: البرلمان يدرس إنشاء قاعدة عسكرية روسية في السودان

قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي، اليوم الإثنين، إن برلمان بلادها سيدرس من جديد الاتفاق مع موسكو حول إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان والذي تم التوصل إليه في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

وأكدت المهدي خلال زيارة إلى موسكو أن هذه الوثيقة وُقعت “من قبل الحكومة السودانية السابقة”.

وقالت بعد اجتماع مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف “لدينا الآن حكومة مسؤولة أمام البرلمان الجديد” حيث ستتم دراسة هذا الاتفاق.

ونوقش الاتفاق في عام 2017 بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعمر البشير الذي أُطيح به في عام 2019 بعد احتجاجات شعبية استمرت لشهور.

وكانت روسيا أعلنت توقيعه في ديسمبر/كانون الأول مشيرة إلى أنه ينص على إنشاء قاعدة عسكرية بحرية في مدينة بورتسودان الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر.

كما يسمح الاتفاق للبحرية الروسية بالاحتفاظ بما يصل إلى أربع سفن في وقت واحد في القاعدة بما في ذلك السفن التي تعمل بالطاقة النووية.

ويمكن للقاعدة أن تستقبل 300 من العسكريين والمدنيين كحدّ أقصى، كما يمكن زيادة العدد بموافقة السودان.

ينصّ الاتفاق أيضاً على أنه يحقّ لروسيا أن تنقل عبر مرافئ ومطارات السودان “أسلحة وذخائر ومعدات” ضرورية لتشغيل هذه القاعدة البحرية.

وفي مطلع يونيو/حزيران الماضي، أكد مسؤول عسكري سوداني رفيع المستوى أن بلاده بصدد مراجعة الاتفاق مع روسيا لتضمنه بنودا تعتبر “ضارة”.

وقالت وزيرة الخارجية الإثنين إن تقييم الاتفاق في المجلس التشريعي سيتم وفق “مصلحة السودان الخاصة والأهداف الاستراتيجية التي تسعى إليها روسيا والسودان”.

واعتمدت السودان لسنوات طويلة عسكرياً على روسيا، وبخاصة خلال العقود التي شهدت العقوبات الأمريكية.

ومنذ أغسطس/آب 2019، تدار البلاد بحكومة انتقالية ومجلس سيادة يضم عسكريين ومدنيين، ويسعى النظام الجديد لإنهاء العزلة الدولية التي عاشها السودان لفترة طويلة بسبب وضعه على قائمة الولايات المتحدة لـ “الدول الراعية للإرهاب”.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفعت الولايات المتحدة اسم السودان من هذه القائمة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، عقب التوصل لاتفاقا تفاهم بين البلدين وموافقة السودان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.