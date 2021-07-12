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أديس أبابا: توقيع اتفاقيات عسكرية مع روسيا لرفع كفاءة الجيش

مراسم توقيع اتفاقيات عسكرية بين روسيا وإثيوبيا (موافع التواصل)
مراسم توقيع اتفاقيات عسكرية بين روسيا وإثيوبيا (موافع التواصل)
12/7/2021-|آخر تحديث: 12/7/202108:53 PM (مكة المكرمة)

قالت إثيوبيا، اليوم الإثنين، إنها وقعت اتفاقيات عسكرية عديدة مع روسيا في ختام اجتماعات للتعاون العسكري الفني المشترك بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية أن توقيع الاتفاقيات جاء خلال الدورة الحادية عشر لاجتماع التعاون الفني العسكري الروسي الإثيوبي المشترك.

ونقلت الوكالة عن مارتا لويجي، وزير الدولة للشعبة المالية لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية (الجيش الإثيوبي) قولها خلال جلسة مغلقة للفعالية إن الاتفاقية الحالية ستعزز من الصداقة المتأصلة بين البلدين وتمكنهما من العمل عن كثب بصورة أكبر.

وأضافت لويجي أن الاتفاق بين البلدين محوري لجهود تحديث قدرة الجيش بالمعرفة والمهارات والتكنولوجيا.

وحضر التوقيع وفد من إدارات القوات الفنية للجيش الروسي ومختلف إدارات وزارة الدفاع الإثيوبية.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الإثيوبية أن الوفدين أجريا مباحثات استمرت 3 أيام بشأن التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات في مجالات التقنية العسكرية.

المصدر : الجزيرة مباشر

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