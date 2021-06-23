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لتكون “متاحة في كل بيوت الإماراتيين”.. قناة إسرائيلية تفتتح مكتبا في أبو ظبي

الإمارات تواصل سياسة التطبيع مع إسرائيل (رويترز)
الإمارات تواصل سياسة التطبيع مع إسرائيل (رويترز)
23/6/2021

قالت قناة “إسرائيل 24 الإخبارية” التلفزيونية إنها وقعت اتفاقيات مع مؤسسات إعلامية رسمية في الإمارات لفتح مكتب للقناة الإسرائيلية لتصبح “متاحة في كل بيوت الإماراتيين”.

وأضافت (آي 24 نيوز) أنها وقعت مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي للإعلام وحصلت على ترخيص بث من الحكومة الإماراتية وفتح مكتب في مدينة دبي للإعلام.

وذكرت أن “القناة متاحة اليوم للمشاهدة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال شبكتين من كبار شبكات الكابلات التلفزيونية”.

وتابعت “كما وقعت القناة اتفاقية مع المجموعة الإعلامية، أخبار الخليج Gulf News media group وشركة الإنتاج الإعلامي Motivate Media Group وكذلك مع وزارة السياحة في دبي لإطلاق حملة رقمية وتلفزيونية بثلاث لغات”.

وأشارت إلى أنها ستعمل مع دبي للإعلام “على ربط وسائلهم الاعلامية بكابل الألياف الضوئية لتسهيل نقل المقابلات والتقارير والمواد”.

وقالت “افتتاح المكتب في مدينة دبي للإعلام أصبح ممكنا بعد أن حصلت القناة على ترخيص بث من المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وهذا سيسمح للقناة بوضع موقع بث مباشر للتقارير والمقابلات”.

وأعلنت إسرائيل والإمارات العام الماضي تطبيع العلاقات بين البلدين ومنذ ذلك الحين وقعت عشرات الاتفاقيات بين البلدين.

وتبث (أي 24 نيوز) ومقرها تل أبيب باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

وشهد الشهر الماضي عدوانا إسرائيليا على قطاع غزة المحاصر استمر11 يوما ورح ضحيته أكثر من 200 فلسطيني بينهم أطفال ونساء.

وقصفت إسرائيل خلال عدوانها على غزة (برج الجلاء) في القطاع حيث مقر قناة الجزيرة الإخبارية.

شعار قناة “آي24 نيوز” الإسرائيلية وعليه صورة لإمارة دبي

اتفاقيات طبية

من ناحية أخرى، ذكر الموقع الإلكتروني لقناة (إسرائيل 24) أن المركز الطبي الإسرائيلي “شيبا”، وقّع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة في الإمارات.

وأضافت “في إطار الاتفاق غير المسبوق ستتوفر خدمات طبية إلكترونية من خلال إقامة المستشفى الافتراضي الأول في إسرائيل Sheba Beyond، وفي إطاره سيؤهل أطباء محليون، علاوة على تعزيز موضوع السياحة الطبية والابتكار الطبي وخدمات الاستشارة لأطباء خبراء”.

وتابعت “ستُقدم بموجب الاتفاق استشارة لإقامة مركز محاكاة طبية مع المساعدة بتأهيل المستشفيات بالعمل وفق معايير الجودة العالمية”.

كما وقع صندوق المرضى الإسرائيلي (كلاليت)، أمس الثلاثاء، اتفاق تعاون مع وزارة الصحة الإماراتية وشركة (ضمان) شركة التأمين الصحي الوطنية في أبو ظبي والتي تعد أكبر شركة تأمينات طبية في الإمارات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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